Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Северсталь — Торпедо: прогноз на пятый матч и трансляция 31 марта 2026 года

«Северсталь» — «Торпедо», пятый матч. Когда силы на исходе
Алексей Серяков
«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз на пятый матч
Комментарии
В этой серии от скорости и свежести ног зависит особенно много.

31 марта в Череповце «Северсталь» примет «Торпедо» в пятом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — «Торпедо» 31 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.60. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.64, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» (31.03.2026)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рейнгардт (Грудинин, Думбадзе) – 08:42 (5x5)     1:1 Ткачёв – 09:14     1:2 Ткачёв (Нарделла, Виноградов) – 10:48 (5x5)     1:3 Гончарук (Фирстов, Нарделла) – 23:24 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 55:56 (6x5)     2:4 Гончарук (Летунов, Конюшков) – 56:57 (en)     3:4 Лишка (Цицюра, Калдис) – 58:26 (6x5)    

Серия погостила в Нижнем Новгороде и возвращается в Череповец. Как и ожидалось, противостояние проходит под девизом «ничего не ясно, но очень интересно». Команды вроде бы крайне узнаваемые, со своим стилем и особенностями. Однако каждая игра складывается по-разному. Что видно прежде всего по результатам.

Нет, акценты на комбинационный хоккей и игру в пас, само собой, сохраняются. Но обе команды особенно сильно зависят от движения. Создавать пространство и выходить на ударные точки без резкости в ногах невозможно, пешком в КХЛ никого не обыграть. А переходить на силовую манеру и месить тесто возле бортов соперники не склонны. Кто выигрывает конёк, тот выигрывает матч. Если очень грубо, то получается примерно так.

Пожалуй, самым показательным в этом плане выдался второй эпизод противостояния. «Торпедо» абсолютно по делу забрало первую игру. Дебют второй встречи полностью остался за череповчанами, но благодаря Денису Костину гости худо-бедно держались. А на 25-й минуте при счёте 0:1 их подвёл Алексей Кручинин. Впечатал в борт Иванцова, получил 5+20 и отправился отдыхать.

Нижегородцы отбились, хотя среди прочего две минуты пришлось провести втроём против пятерых. Но какой ценой! На льду пятеро, а энергии нет. Вернее, есть, однако для такого соперника недостаточно. Здесь потеряли, там не успели, тут обрезались. В третьем периоде фактически встали, закончили со счётом 0:4.

График в Кубке Гагарина привычно плотный: команды играют через день. Преимущества в длине скамейки никто не имеет. Составы сопоставимы. На фоне высочайшей интенсивности и значимости каждой игры поддерживать концентрацию сложно, а физика постепенно должна проседать. Поэтому во втором периоде при дальних скамейках особенно вероятны отрезки с запертыми зонами и затяжными каруселями.

Серия при любых раскладах перевалила за экватор. Сил всё меньше, а интенсивность нужно поддерживать. Рискнём предположить, что второй игровой отрезок окажется ключевым. Отдавать кому-то преимущество не станем, тот же Александр Самойлов уже показал, что способен держать команду в плей-офф. А вот тотал больше 1.5 гола во втором периоде за 1.73 выглядит хорошо.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором периоде за 1.73.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android