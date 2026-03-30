«Северсталь» — «Торпедо», пятый матч. Когда силы на исходе

В этой серии от скорости и свежести ног зависит особенно много.

31 марта в Череповце «Северсталь» примет «Торпедо» в пятом матче стартового раунда Кубка Гагарина. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — «Торпедо» 31 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.60. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.64, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» (31.03.2026)

Серия погостила в Нижнем Новгороде и возвращается в Череповец. Как и ожидалось, противостояние проходит под девизом «ничего не ясно, но очень интересно». Команды вроде бы крайне узнаваемые, со своим стилем и особенностями. Однако каждая игра складывается по-разному. Что видно прежде всего по результатам.

Нет, акценты на комбинационный хоккей и игру в пас, само собой, сохраняются. Но обе команды особенно сильно зависят от движения. Создавать пространство и выходить на ударные точки без резкости в ногах невозможно, пешком в КХЛ никого не обыграть. А переходить на силовую манеру и месить тесто возле бортов соперники не склонны. Кто выигрывает конёк, тот выигрывает матч. Если очень грубо, то получается примерно так.

Пожалуй, самым показательным в этом плане выдался второй эпизод противостояния. «Торпедо» абсолютно по делу забрало первую игру. Дебют второй встречи полностью остался за череповчанами, но благодаря Денису Костину гости худо-бедно держались. А на 25-й минуте при счёте 0:1 их подвёл Алексей Кручинин. Впечатал в борт Иванцова, получил 5+20 и отправился отдыхать.

Нижегородцы отбились, хотя среди прочего две минуты пришлось провести втроём против пятерых. Но какой ценой! На льду пятеро, а энергии нет. Вернее, есть, однако для такого соперника недостаточно. Здесь потеряли, там не успели, тут обрезались. В третьем периоде фактически встали, закончили со счётом 0:4.

График в Кубке Гагарина привычно плотный: команды играют через день. Преимущества в длине скамейки никто не имеет. Составы сопоставимы. На фоне высочайшей интенсивности и значимости каждой игры поддерживать концентрацию сложно, а физика постепенно должна проседать. Поэтому во втором периоде при дальних скамейках особенно вероятны отрезки с запертыми зонами и затяжными каруселями.

Серия при любых раскладах перевалила за экватор. Сил всё меньше, а интенсивность нужно поддерживать. Рискнём предположить, что второй игровой отрезок окажется ключевым. Отдавать кому-то преимущество не станем, тот же Александр Самойлов уже показал, что способен держать команду в плей-офф. А вот тотал больше 1.5 гола во втором периоде за 1.73 выглядит хорошо.

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором периоде за 1.73.