Россия — Мали. Вот это уже похоже на правду

31 марта состоится товарищеский матч Россия — Мали. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Мали 31 марта 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.32. Победа сборной Мали оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Мали

Сборная России открыла 2026 год победой во встрече с Никарагуа со счётом 3:1: забили Садулаев, Тюкавин и Головин. Однако тот матч получился далеко не стерильным. Команда Карпина быстро повела, но всё равно пропустила и временами позволяла сопернику чувствовать себя слишком свободно. При такой-то разнице в классе!

Теперь проверка будет куда содержательнее. Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Россия — 36-е. Не стоит также забывать, что малийцы дошли до четвертьфинала последнего Кубка Африки. Уровень африканских сборных, разумеется, ниже европейских. Однако это достижение не стоит принижать.

В этом, собственно, и состоит главная интрига. Мали не топ-сборная в мировом масштабе, но и точно не декоративный соперник. Большинство малийских футболистов выступает в зарубежных чемпионатах, включая Францию, Италию, Англию и Турцию. То есть у сборной России будет матч, где можно проверить качество структуры. Вот это уже интересно.

Есть и ещё один важный штрих. После игры с Никарагуа Карпин сказал, что на Мали состав будет более приближенным к основному. Это вполне логично: первая встреча дала игровой тонус, вторая должна показать уже более внятную картину реального уровня команды. Плюс в этих мартовских товарищеских матчах разрешено до восьми замен, а значит, сценарий с осторожным первым таймом и более рваным, событийным вторым выглядит вполне естественно.

Расклад видится примерно таким. Россия должна забирать мяч и территорию, однако лёгкой прогулки не будет: сборная Мали банально лучше оснащена физически и организованнее, чем команда Никарагуа. При этом у хозяев достаточно качества впереди, чтобы своё всё равно найти — особенно если действительно выйдет состав, более похожий на основной.

Поэтому история про дежурные 4:0 или 5:0 здесь выглядит вообще неубедительно – в сравнении с аккуратной победой в плотном матче. Нам же нравятся варианты с ничьей в первом тайме за 2.30, а также с победой России во втором – за 1.59.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.30.