СКА — ЦСКА, четвёртый матч. Ларионов зацепился, но пока этого мало

29 марта в Санкт-Петербурге состоится четвёртый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют СКА и ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. После двух побед москвичей на своём льду команда Игоря Ларионова смогла забрать первый матч у себя дома. Теперь счёт в серии 2-1 в пользу столичного клуба.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — ЦСКА 29 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.40, а шансы СКА по итогам 60 минут оценили в 2.70. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 3.75.

При этом аналитики считают москвичей явными фаворитами на выход во второй раунд. Поставить на то, что серию выиграет ЦСКА, можно за 1.25, а на команду Ларионова предлагают коэффициент 3.80.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.90, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.35. Ставки на то, что обе команды забросят как минимум по две шайбы, принимают за 2.05.

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА (29.03.2026)

Ну что ж, можно сказать, что Игорь Ларионов и его команда зацепились за эту серию. Уйти с 0-3 было бы практически нереально, слишком нестабильной выглядит эта версия СКА. С 1-2 тоже сложно, но какие-никакие шансы просматриваются.

То ли поддержка трибун сыграла свою роль, то ли москвичи чуть-чуть сбавили обороты после двух домашних побед, однако в третьем матче у петербуржцев получилось перетерпеть. СКА сыграл достаточно дисциплинированно, перебросал соперника, получил преимущество и его удержал. Футбольный счёт получился. Казалось бы, такой ход встречи выгоден больше подопечным Никитина, но вышло наоборот.

Однако это всё не отменяет глобального хода серии. А его суть заключается в том, что ЦСКА грамотно играет в хоккей Игоря Никитина. Вяжет козыри СКА, то есть атаку, по рукам и ногам. Средняя зона решает. Как только петербуржцы чуть заигрываются в своих кружевах, сразу получают опасные моменты на свои ворота. Ну а уж когда москвичи получают преимущество в счёте, поди взломай эту оборону. А на контратаках столичный клуб может забить и ещё.

Но повторимся: свет в конце тоннеля перед Ларионовым и компанией забрезжил. Чуть больше дисциплины, чуть больше вертикальности в хоккее плюс немного везения, а в исполнительском мастерстве сомнений нет, – и всё уже не так мрачно. Так что вопрос сейчас в том, сможет ли СКА и дальше перекрывать кислород своим принципам? Пусть и не полностью.

Если говорить о серии в целом, то скорее нет. Слишком опытен и искушён в кубковом хоккее Игорь Никитин. Хотя как показывает практика, для Кубка Гагарина ему требуется два сезона, а сейчас идёт только первый. Но вернёмся к СКА. В стабильность и дисциплину петербуржцев на дистанции не верится. А вот в четвёртом матче — вполне. Положительный импульс после победы, поддержка болельщиков и балансирующий Леонид Тамбиев в тренерском штабе должны сыграть свою роль.

Значит ли это, что СКА сравняет счёт в серии? Нет, совершенно не факт. Но в ещё один «низовой» матч, в котором игра пойдёт до ошибки, верится. Поставим на ТМ 4.5 шайбы за 1.78. Даже если первыми забьют москвичи и СКА раскроется, голов много не будет. Плей-офф — он такой, здесь решает защита.

Ставка: ТМ 4.5 шайбы за 1.78.