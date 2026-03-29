«Сибирь» — «Металлург», четвёртый матч. Гол престижа для хозяев

30 марта в Новосибирске состоится четвёртый матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют «Сибирь» и магнитогорский «Металлург». Начало — в 15:30 мск. Счёт – 3-0 в пользу победителя регулярного чемпионата, «Магнитке» осталось выиграть один раз, чтобы выйти во второй раунд.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сибирь» — «Металлург» 31 марта 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Сибири» по итогам 60 минут оценили в 4.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.10.

На то, что в серии будет пятый матч, можно сделать ставку за 2.90, а на то, что всё завершится в четырёх играх, предлагают котировку 1.35.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.30, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.58. Ставки на то, что обе команды забросят как минимум по две шайбы, принимают за 1.95.

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» (30.03.2026)

В этой серии совсем без сенсаций. «Металлург» спокойно и уверенно забирает её, позволяя сибирякам забрасывать лишь по одной шайбе. Сами же уральцы прикладывают ровно столько усилий, сколько нужно для победы.

При этом в третьем матче всё было достаточно близко. Почти полчаса гости вели с разницей в одну шайбу, третий гол случился лишь в пустые ворота. Мастерства у «Сибири» заметно меньше, но команда Ярослава Люзенкова компенсирует, точнее, пытается компенсировать это самоотдачей. Да и порадовать своих болельщиков новосибирцам, конечно же, хочется.

Есть ощущение, что серия всё-таки может продлиться. Для «Сибири» это последний шанс — мотивация будет запредельной. Команда хорошо играет дома, да и в регулярном чемпионате ей удалось создавать проблемы «Магнитке». В то же время «Металлург» уже практически гарантировал себе проход дальше. Чудеса в спорте бывают, однако этот не тот случай.

И вот здесь подсознательно уральцы могут немного и расслабиться. Нет, конечно, о полной анархии на льду речи нет — потом ведь можно и не собраться. Но где-то чуть меньше желания, чуть меньше агрессии в единоборствах — это возможно. В конце концов, все хоккеисты не роботы, а живые люди.

Тут, конечно, свою роль может сыграть фактор тренера, Андрей Разин умеет настроить команду. Однако стоит ли закручивать гайки? Длинная пауза перед вторым раундом плей-офф частенько играет не в пользу отдыхавшей команды на старте серии — игровой ритм сбивается. Так что, может быть, и лучше завершить серию на своём льду и чуть позже?

Конечно, «Магнитка» будет стараться выиграть. Но в конкретной встрече мотивация может сыграть свою роль. Болельщики «Сибири» ждут хотя бы одну победу, отступать некуда. Предлагаем рискнуть и взять победу хозяев в матче за хороший коэффициент 3.05.

