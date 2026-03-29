Быстрые игры у букмекеров — правда ли, что это зло?

Быстрые игры становятся всё более популярными у российских игроков на ставках. Появившись в ковидные времена, они ожидаемо пережили спад после возвращения всех соревнований, но в последние годы эти рынки вновь набирают обороты. И вызывают опасения у властей. Разбираемся, что такое быстрые игры и правда ли, что они — зло?

Что такое быстрые игры?

Это такой вид развлечения. Игрокам предлагают сделать ставки на соревнования любителей. Это могут быть матчи по каким-то видам спорта (например, дартс, нарды, настольный теннис) или киберспорт.

Чем они отличаются от обычных ставок? Во-первых, на быстрых играх зачастую игроков не интересует исход матча. Многие букмекеры даже не предлагают такой рынок в росписи. Куда популярнее ставки на следующее действие. Что выпадет на кубиках в нардах, в какой сектор попадёт дротик, будет ли реализован буллит или пенальти в компьютерной игре. В этом и есть суть «быстроты» этих игр. Зашла или не зашла ставка — всё практически моментально.

Почему они популярны?

Именно потому, что они быстрые. Когда человек ставит на исход футбольного матча, ему предстоит следить за игрой 90 минут. В теннисе матчи могут длиться часами и даже днями, если в дело вмешивается погода. В других видах спорта ситуация схожая. В быстрых же играх расчёт ставок даже по самым длинным рынкам составляет не более 15 минут.

Кроме того, быстрые игры проходят круглосуточно. В любое время дня и ночи. Не нужно ждать начала матча, не нужно подстраиваться. Заходи в любое удобное время на сайт или в приложение букмекера — и делай ставки!

Ещё один важный момент — быстрые игры не требуют досконального знания ставок и какого-то анализа событий. Всё основывается на чистом везении. И да, аудиторию, которая не хочет тратить своё время на то, чтобы разобраться в каком-то виде спорта, это привлекает.

В чём выгода букмекеров?

В объёмах ставок, которые растут. А букмекеры подогревают интерес, выпуская всё более широкую роспись на быстрые события — каждый найдёт себе рынок по душе. К тому же маржа букмекера на такие события выше среднего, а значит, выше и прибыль.

Если же говорить об объёмах, то, по данным ЕРАИ, за 2024 год 15% от всех ставок были сделаны на быстрые игры. И эта цифра точно не будет снижаться.

В чём опасность?

В повышенном интересе игроков. Грань между развлечением и азартом очень тонкая, и не всегда её получается контролировать. Лудомания не дремлет.

Да, с точки зрения закона всё чисто — ведь и дартс, и нарды, и киберспорт, и прочее — это всё виды спорта, букмекеры принимают ставки на спорт. Но всё-таки это не классический беттинг. Поэтому неудивительно, что государство относится к таким видам ставок как минимум настороженно.

Попытка регулирования этого сегмента уже была — запретили принимать ставки на события, где исход зависит от компьютера. Но его легко обошли — теперь кубики и дротики бросают люди, они же управляют спортсменами с помощью джойстиков от приставки.

Интересно, что и сами букмекеры заявляли о том, что готовы отказаться от быстрых игр. Об этом говорил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. Случилось это после того, как появилась инициатива о временном ограничении на ставку — не чаще чем раз в 15 минут.

Как и у любой ситуации, здесь есть две стороны медали. С одной стороны – борьба с лудоманией, временное ограничение позволит хоть как-то контролировать азарт. С другой — кто захочет обойти этот запрет, тот легко его обойдёт. У нелегальных в России букмекеров. Поэтому нужен какой-то компромисс.

Как ни странно, таким компромиссом может стать легализация онлайн-казино в России. Этот сегмент мог бы занять нишу быстрых игр. А букмекеры уже принимали бы ставки исключительно на «нормальный» спорт.

Компании готовы стать «прозрачнее», отказаться от этой доли рынка, но взамен и они должны получить какую-то выгоду, какие-то послабления в регулировании. Как и во всех последних инициативах, связанных с беттингом, к реальному результату приведёт только всесторонний диалог заинтересованных сторон.