Плей-офф КХЛ: песенка «Северстали» и «Автомобилиста» спета?

Стартовый раунд Кубка Гагарина подошёл к самому интересному. В некоторых парах уже пятые матчи, которые для кого-то из участников могут стать последними в нынешнем сезоне. Сегодня, 31 марта, следим за сериями «Автомобилист» — «Салават Юлаев» и «Северсталь» — «Торпедо». И там, и там счёт — 1-3.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Никто ведь не ожидал, что эта серия получится лёгкой для уральцев, правда? Пусть состав у «Автомобилиста» более чем мощный и глубокий, пусть финансовые возможности выше, пусть платёжная ведомость тучнее. Однако без позиционной атаки на поздних стадиях в принципе очень сложно, а с нынешними уфимцами и в первом раунде намучишься.

Собственно, главная отличительная черта осталась прежней. Строго говоря, клуб из Екатеринбурга играет до первой заброшенной шайбы. А вот если пропускает… Пожалуй, по ходу серии последствия проявлялись всё более и более ярко. Тускло, грустно, безыдейно. Где-то что-то отскочило, где-то могло залететь — не более. Посмотрим, сделал ли Николай Заварухин выводы. Счёт в серии 1-3, команда на краю пропасти. Пересидеть и перетерпеть «Салават Юлаев» не получится. Тем более что тот повадился много забивать.

Только резкие движения в плей-офф явно не в привычках тренера. А Виктор Козлов своё дело знает. Неудивительно, что букмекеры вообще не ждут от этого матча голов. Даже на тотал больше 4 голов выставлен коэффициент 1.57! Нам же больше нравится тотал больше 1 шайбы в первом периоде за 1.73. Коэффициент чуть выше, а шансы на проход как минимум не хуже.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Торпедо»

Акценты на комбинационный хоккей и игру в пас, само собой, сохраняются. Но обе команды особенно сильно зависят от движения. Создавать пространство и выходить на ударные точки без резкости в ногах невозможно, пешком в КХЛ никого не обыграть. А переходить на силовую манеру и месить тесто возле бортов соперники не склонны. Кто выигрывает конёк, тот выигрывает матч. Если очень грубо, то получается примерно так. И пока счёт в пользу нижегородцев, которым до следующего раунда осталась одна победа.

График в Кубке Гагарина привычно плотный: команды играют через день. Преимущества в длине скамейки ни у кого нет. Составы сопоставимы. На фоне высочайшей интенсивности и значимости каждой игры поддерживать концентрацию сложно, а физика постепенно должна проседать. Поэтому во втором периоде при дальних скамейках особенно вероятны отрезки с запертыми зонами и затяжными каруселями.

Серия при любых раскладах перевалила за экватор. Сил всё меньше, а интенсивность нужно поддерживать. Рискнём предположить, что второй игровой отрезок окажется ключевым. Отдавать кому-то преимущество не станем, тот же Александр Самойлов уже показал, что способен держать команду на плаву в плей-офф. А вот тотал больше 1.5 гола во втором периоде за 1.73 выглядит хорошо.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 31 марта 2026 года

тотал больше 1 шайбы в первом периоде матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев» за 1.73. Ставка 2: тотал больше 1.5 гола во втором периоде матча «Северсталь» — «Торпедо» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.73 х 1.73 = 2.99.