Россия — Мали и другие товарищеские матчи дня

Международная мартовская пауза подходит к концу, но интересные противостояния ещё остались. Сегодня, 31 марта, следим за товарищескими матчами Россия — Мали, Испания — Египет и Англия — Япония.

Прогноз на матч Россия — Мали

Сборная России открыла 2026 год победой во встрече с Никарагуа со счётом 3:1: забили Садулаев, Тюкавин и Головин. Однако тот матч получился далеко не стерильным. Теперь проверка будет куда содержательнее. Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Россия — 36-е. Мали не топ-сборная в мировом масштабе, но и точно не декоративный соперник. Большинство малийских футболистов выступает в зарубежных чемпионатах.

Расклад видится примерно таким. Россия должна забирать мяч и территорию, однако лёгкой прогулки не будет: сборная Мали банально лучше оснащена физически и организованнее, чем команда Никарагуа. При этом у хозяев достаточно качества впереди, чтобы своё всё равно найти — особенно если действительно выйдет состав, более похожий на основной. Нам нравится вариант с ничьей в первом тайме.

Прогноз на матч Испания — Египет

Сборная Испании 27 марта должна была провести Финалиссиму с Аргентиной. Но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке игру отменили. Испанцы в итоге утешились матчами со сборными Сербии и Египта. Благо что жеребьёвка ЧМ-2026 отправила их в одну группу с Саудовской Аравией и Кабо-Верде. Так что набить руку на соперниках не из Европы не помешает.

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, хотя сборная Египта крайне уверенно пробилась на чемпионат мира. Ключевой вопрос — уровень желания и вовлечения испанцев в эту игру. Выпрыгивать из штанов Испания однозначно не планирует, а разница в классе позволяет рассчитывать на победу и без сверхусилий. Лезть в большие форы опасно, хотя фаворит очевиден. Предпочтём заиграть гол египтян за 1.95. Что-то в духе 3:1 тут вполне возможно.

Прогноз на матч Англия — Япония

Соперники сойдутся друг с другом впервые с 2010 года. Тогда англичане готовились к финальной стадии чемпионата мира, проходившего в ЮАР. Японию обыграли с горем пополам — 2:1. Как мы помним, на ЧМ-2010 сборная Англии выступила паршиво. Сейчас уровень амбиций принципиально иной. При Томасе Тухеле вектор доминирования сохранился: результат на месте, пропущенных мячей крайне мало. Скучно, зато надёжно.

Хотя японцы сейчас вряд ли кого-то боятся. Представителей в европейском футболе у них достаточно, команда действует современно. На ЧМ-2026 пробилась без малейших хлопот. А англичанам важно проверить оборону на фоне шустрого и исполнительного соперника. В отборе к чемпионату мира подопечные Томаса Тухеля бед не знали. Сами могли забивать с трудом, но у соперников моментов не возникало. Возьмём «обе забьют — нет» за 2.05. Про защиту англичан вы знаете и без нас, а в 15 матчах квалификации ЧМ-2026 с участием сборной Японии голы в обе стороны забивались только дважды.

Экспресс на товарищеские матчи 31 марта 2026 года

Общий коэффициент: 2.30 х 1.95 х 2.05 = 9.19.