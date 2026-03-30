Рынки прогнозов — замена букмекерам? Заинтересовался даже Трамп

Ставки на спорт давно стали частью повседневной жизни множества людей. Но в последнее время набирают силу так называемые рынки прогнозов — платформы, где люди могут заключать пари на неспортивные события. Это могут быть культура, политика, какие-то важные решения и даже погода! Разбираемся, что это такое и стоит ли ждать такие площадки в России.

Что такое рынки прогнозов и чем они отличаются от букмекеров?

Суть рынков прогнозов схожа с букмекерами: это те же пари на исход события. Но есть и кардинальные отличия. Коэффициент, по которому игроки заключают контракт (ну или пари, если выражаться языком ставок на спорт), формирует не букмекерская компания, а сам рынок. Кроме того, здесь как таковой нет маржи букмекера, платформы зарабатывают на комиссиях с каждого контракта, выступая в роли посредника между участниками рынка.

На что ставят на рынках прогнозов?

На любые неспортивные события. Политика, экономика, культура, вручение всяческих наград, исходы реалити-шоу, даже погода — всевозможные варианты.

Среди самых популярных рынков выборы президента в разных странах, сроки выхода продолжений культовых сериалов, ставки на лауреатов премий «Грэмми» и «Оскар» и так далее.

Самые известные рынки прогнозов

Таких несколько. Сразу отметим, в России все они нелегальны. Во-первых, Polymarket, который работает на базе блокчейна. Эту платформу считают самым настоящим конкурентом соцопросов и прочих экспертных предсказаний. Наноплатформа, обороты которой достигают сотен миллионов долларов в период каких-то ярких событий.

Kaishi — платформа, которая работает в США. Она, кстати, регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Наверное, в чём-то она проще, всё-таки здесь нет криптовалют, зато есть лимиты на объёмы контрактов. Площадка имеет уклон в экономическую структуру, ставок на исходы культурных событий здесь по минимуму. Собственно, в США эта платформа считается финансовым рынком. Рынки прогнозов набирают популярность. Вот и президент США Дональд Трамп ими заинтересовался. Его компания Trump Media and Technology Group, управляющая социальной сетью Truth Social, планирует запустить в соцсети биржу прогнозов Truth Predict.

По некоторым исследованиям, уже к 2030 году рынки прогнозов по своим объёмам могут сравняться и даже превысить объёмы ставок на спорт. Впрочем, недовольных ими тоже много. Так, буквально на днях на ту же Kaishi подали в суд. Прокуратура штата Вашингтон потребовала запретить деятельность компании, обвинив её в нарушении законодательства. И это речь о компании, деятельность которой полностью регулируется. Так что копья здесь будут ломать очень долго, если не всегда.

Могут ли рынки прогнозов появиться в России?

Ещё совсем недавно российские букмекеры могли принимать ставки на неспортивные события. И охотно пользовались этим. Можно было сделать ставки на «Евровидение» или «Оскар», на исход политических событий. Если говорить коротко — было разрешено всё, что не запрещено.

Однако в 2020 году приняли закон, который запретил компаниям принимать ставки на всё, кроме спорта. В первую очередь запрещали ставки на исходы всяческих компьютерных симуляторов, но вместе с ними ушли и другие неспортивные события. Конечно, объёмы ставок на них были несравнимы с традиционными событиями, поэтому каких-то больших возмущений не было. Да и букмекеры сами признавались, что запрет сделал их отрасль более прозрачной.

С тех пор ситуация не изменилась — букмекерские компании могут принимать ставки только на спорт. Понятия рынка прогнозов или финансового рынка в том понимании, как действуют международные платформы, в нашем законодательстве тоже нет. То есть, даже если бы кто-то из акул этого бизнеса и захотел бы легализоваться в России, у него бы не получилось. Как не получится и создать легальную платформу в нашей стране с нуля. По крайней мере, сейчас.