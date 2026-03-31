Финал стыков ЧМ-2026: мандраж у Италии и другие пары

Большой футбол уже вышел на финишную прямую международной паузы, и сегодня, 31 марта, в европейском плей-офф квалификации ЧМ-2026 будут разыграны последние путёвки на турнир. В нашем экспрессе берём три финала: Швеция — Польша, Чехия — Дания и, конечно же, Босния и Герцеговина — Италия. Победители выйдут на ЧМ, поэтому давление колоссальное.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия

Италия и без того слишком долго живёт с напоминанием о пропущенных чемпионатах мира, а Босния получила редкий шанс снова укусить историю за самое чувствительное место. Боснийцы добрались до этого финала через очень вязкий и эмоциональный полуфинал с Уэльсом. Сделал своё дело опытный Джеко. Италия же не сумела проскочить на классе: против Северной Ирландии до перерыва было нервно и тяжеловато, зато во втором тайме сработали Тонали и Кин.

На бумаге фаворит очевиден, и это подтверждает не только линия, но и последний официальный рейтинг ФИФА: Италия идёт 13-й, Босния и Герцеговина — 71-й. Плюс история очных встреч тоже говорит в пользу гостей. Однако есть нюансы, без которых всё было бы слишком прямолинейно. Во-первых, встреча пройдёт в Зенице, где гости получат очень злой и шумный фон. Во-вторых, Босния может позволить себе роскошь играть от момента, от трибун и от характера. Ждём борьбу и ничью в первом тайме.

Прогноз на матч Швеция — Польша

Швеция подходит к этому финалу с очень сильным эмоциональным фоном. В полуфинале она обыграла Украину со счётом 3:1 благодаря хет-трику Виктора Дьёкереша. Польша тоже прошла дальше через непростой матч, победив Албанию 2:1 после голов Левандовского и Зелиньского. То есть обе команды в порядке, но шведы подходят к игре дома, для них это очень серьёзный плюс.

При этом у Швеции есть не только свежий импульс, но и вполне конкретная историческая опора. Польша не выигрывала в Швеции с 1930 года и проиграла три последних матча в Стокгольме. Да, в памяти поляков наверняка сидит финал стыков к ЧМ-2022, когда они победили шведов 2:0, плюс команда Яна Урбана вообще не проигрывает семь матчей подряд. Однако здесь перевешивают домашний статус, форма Дьёкереша и то, что именно Швеция выглядит более цельной. Так что в этой паре ждём голов в обе стороны.

Прогноз на матч Чехия — Дания

В этой паре тоже есть свой контраст. Чехия пробилась в финал только через 2:2 с Ирландией и серию пенальти, причём по ходу встречи уступала 0:2. Дания же вышла дальше куда спокойнее и убедительнее, разгромив Северную Македонию со счётом 4:0. На короткой дистанции плей-офф это важный сигнал: одна команда только что вытащила тяжёлый матч на нервах, другая прошла в финал с запасом.

Есть и дополнительный аргумент по очному контексту. Чехия не обыгрывает Данию на протяжении уже семи матчей – с 2004 года, а последняя официальная встреча завершилась датской победой – 2:1 на Евро-2020. Да, возможно возвращение Соучека в старт у хозяев, но по качеству и свежести после полуфинала датчане всё равно выглядят предпочтительнее. Здесь ставка будет на победу Дании.

Экспресс на стыки ЧМ-2026 31 марта 2026 года

Ставка 1: ничья в первом тайме матча Босния и Герцеговина — Италия за 2.15.

обе забьют в матче Швеция — Польша за 2.00.

Дания обыграет Чехию в основное время за 2.00.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.00 х 2.00 = 8.60.