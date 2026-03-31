«Нефтехимик» — «Факел». Воронежу не до смеха

1 апреля состоится матч 23-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч «Нефтехимик» — «Факел» 1 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.77. Победа «Нефтехимика» оценивается коэффициентом 4.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28.

Прогноз на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел»

Это бездушные АПЛ, Бундеслига, Серия А и прочие Ла Лиги вытягиваются в струнку перед международными окнами. Приостанавливают турниры, отпускают игроков, берут паузу. Родная Первая лига выше таких вещей. Здесь выявление титанов и поиск ответов на вечные вопросы футбольного бытия не прекращаются ни на секунду.

Играли и 23 марта, а уж в День дурака и вовсе сам бог велел. Считай, почти национальный праздник!

Впрочем, шутки в сторону. На самом деле, встреча пройдёт ровно одна, да и та по уважительной причине. Изначально она была запланирована на другую особую дату — 8 марта. Однако погода в Нижнекамске к Международному женскому дню отнеслась без восторгов. Ко второму тайму температура рисковала опуститься ниже, чем «Сокол» в турнирной таблице. Обещали до -20°С. Волевым решением морозить футболистов не стали.

Первый день апреля, по прогнозу, получится куда более пригожим. Вот и замечательно! Воронежцам пора брать быка за рога. Уходили они на зимнюю паузу в крайне комфортном положении, а в первом матче второй части первенства обыграли главного преследователя «Урал» (1:0). После чего, видать, расслабились. «Лучшая лига мира» такого не прощает!

В двух последующих турах голов не случилось, а очко набрано всего одно. Даром что соперники были не самые страшные: скромный «Черноморец» (0:0) и амбициозный, но ищущий себя «Ротор» (0:1). Запас от третьего места всё равно внушительный, однако это не повод валять дурака. Даже 1 апреля. Впереди добрый десяток игр — так можно найти себе приключения на пятую точку.

Благо что «Нефтехимик» крайне неприятен. Знай себе идёт в середине турнирной таблицы, исправно набирая очки. На своём поле всего три поражения в сезоне, да и «Факел» дома прежде обыгрывал постоянно. Правда, то дела давно минувших дней, ещё до выхода воронежцев в элитный дивизион.

Нас интересует другое. «Факел» традиционно оформляет заход ставки «обе забьют — нет»: надёжность, прагматичность. Мы же предпочтём пойти против линии и заиграть тотал больше 2 голов за 2.05. Это, конечно, риск. Но гостям пора бы разозлиться: две осечки, да ещё и выезд в Нижнекамск, пока остальные отдыхают. А «Нефтехимик» в принципе часто добирается до планки в два мяча: не забьёт, так пропустит. Если на этом всё и успокоится, произойдёт возврат средств.

Ставка: тотал больше 2 голов за 2.05.