«Авангард» — «Нефтехимик», пятый матч. Шутки в сторону!

1 апреля в Омске состоится пятый матч стартового раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Нефтехимик» 1 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.50. Ничья и овертайм идут за 4.70.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.16. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» (01.04.2026)

Серия возвращается в Омск. Фавориту требуется помощь родных трибун, ведь первый раунд складывается куда тяжелее, чем ожидалось. От «Авангарда» ждали быстрого и уверенного прохода в следующую стадию. В четырёх, максимум — в пяти матчах. Вместо лёгкой прогулки получается забег с препятствиями на выживание.

Нижнекамцы заставили себя уважать за несколько дней. Дело ведь не в результатах. В хоккее бывает всякое. Мы много раз видели, как аутсайдер крадёт один матч, потому что именитый соперник вышел валять дурака. А второй, допустим, забирает благодаря снизошедшему на вратаря вдохновению. Вот вам затянутая серия и иллюзия борьбы, даже если в остальных случаях игра идёт в одну калитку.

«Нефтехимик» отказался от роли обречённого с робкой надеждой зацепиться на своём льду. Мы не можем ждать милости от природы: взять её — вот наша задача! В первой же встрече интрига жила до 59-й минуты, пока Джованни Фьоре не поразил пустые ворота. Играли и реализовывали лишнего подопечные Игоря Гришина ничуть не хуже.

А уж спустя сутки пазл сложился. Нижнекамцы не поплыли в концовке, когда 2:1 за пять минут превратилось в 2:3. Сняли вратаря, спаслись, потом ещё 26 минут держали удар в овертайме. В конце концов – победили. Филипп Долганов, конечно, хорош, но ведь полевые хоккеисты ему ни в чём не уступают. Героев сильно больше одного.

Отдельной строкой — поведение Ги Буше, который местами доходил едва ли не до истерики. Защищать своих игроков — дело полезное, поддушивать судей в рамках приличий — тем более. Канадец же натурально нервничает и дёргается. Можно заряжать команду эмоциями, а можно — суетой. Честно говоря, больше было похоже на второе.

В общем, если у «Авангарда» и были какие-то сомнения в силе соперника или надежды пройти дальше малой кровью, то уж теперь-то розовые очки пора снять. «Нефтехимик» опасен: дашь руку — откусит по локоть. Правда, у своих ворот всё же позволяет достаточно. В двух домашних матчах омичи отгрузили семь шайб. Вот и возьмём ИТБ 3 голов хозяев за 1.90, раз уж серия возвращается в Омск. Ждём ураганного начала, большого количества бросков и трёх-четырёх шайб.

Ставка: ИТБ 3 голов «Авангарда» за 1.90.