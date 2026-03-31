«Локомотив» — «Спартак», пятый матч. Класс начнёт брать своё

1 апреля состоится пятый матч первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — «Спартак». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. На момент подготовки текста счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива».

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Спартак» 1 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему отдают предпочтение ярославцам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, в то время как успех «Спартака» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.50.

Прогноз на пятый матч серии «Локомотив» — «Спартак»

В этой паре получается сюжет отнюдь не про лёгкую прогулку фаворита. В первом матче «Локомотив» уступал 0:2, но в итоге дожал соперника 5:3. Во второй игре «Спартак» выстоял и забрал овертайм — 2:1 ОТ. В третьей встрече москвичи снова дотянули до дополнительного времени, однако там сильнее оказался уже Ярославль — 4:3 ОТ.

В четвёртом эпизоде… В общем, уже наверняка можно сказать, что красно-белые стали для железнодорожников неудобным соперником. И серия пока идёт именно так, как и должна идти: нервно, плотно и с большим количеством эпизодов, когда цена даже одной ошибки резко возрастает.

А ведь если вспомнить регулярку, кто бы мог подумать, что столь нестабильные подопечные Алексея Жамнова сумеют зацепиться и почти в каждом матче показывать близкую игру? На секундочку — с 6 ноября 2025 года по 4 февраля 2026 года команды успели встретиться четыре раза, и в трёх матчах лидер праздновал победу с запасом, а ещё один раз — в овертайме.

Давайте всё же не будем забывать, что это противостояние первой команды Запада с восьмой. Ещё важнее другое: в равных составах у «Локомотива» был лучший баланс в регулярке — 148 заброшенных и 87 пропущенных, тогда как у «Спартака» этот показатель оставался отрицательным — 133:144. Плюс ярославцы были лучшей домашней командой регулярки с 27 победами в 34 матчах.

Понятно, почему интрига до сих пор жива. У «Спартака» в сезоне было очень приличное большинство, и именно такие детали часто помогают цепляться за серию, когда соперник в целом мощнее. Но у этой версии красно-белых уже нет некоторых важных фигур спецбригады, а в формате «пять на пять» «Локомотив» всё равно выглядит более цельной и взрослой командой. Собственно, поэтому даже в тех матчах, где москвичи дотягивали до овертайма, ощущение системного запаса у Ярославля никуда не пропадало.

Расклад примерно следующий: «Спартак» наверняка снова упрётся, снова попробует сделать матч эмоциональным и рваным, но именно пятая игра в Ярославле выглядит той точкой, где класс, глубина и домашний лёд должны начать давать свои плоды. Ждать выноса, разумеется, мы бы не стали, зато победа «Локомотива» в плотном матче смотрится очень рабочим вариантом.

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.95.