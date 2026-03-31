Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу

С середины 2025 года деньги букмекеров на развитие спорта распределяют по-новому. Появился Российский спортивный фонд, в который поступают целевые отчисления от ставок на международные турниры. Первые полгода ушли на юридические моменты, но сейчас механизм начинает работать. Министр спорта Михаил Дегтярёв недавно в интервью «Ведомостям» рассказал о первом конкурсном отборе, который провёл РСФ. Разбираемся, как теперь расходуют деньги букмекеров на развитие спорта.

Почему появился РСФ?

По словам Дегтярёва, для строгой отчётности. Министр не раз заявлял, что в ходе проверок было выявлено нецелевое расходование средств.

«Мы провели серьёзную ревизию в 2024 году. И вместе с надзорными органами увидели, что эти средства идут абсолютно без контроля транзитом в общественные организации, то есть в федерации. По закону мы не можем туда зайти и проверить, куда ушли выделенные деньги. Поэтому это были три года пиршества, понимаете? Миллиарды рублей растворялись в общественных организациях. Где-то их добросовестно тратили, где-то – нет. Но в целом это была такая вольница, что даже Махно, наверное, позавидовал бы», — возмущался министр.

Теперь же деньги, которые будут выделять федерациям, под строгой отчётностью.

«Юридически обязывающее соглашение фонда с каждой федерацией, победившей в конкурсе, – это главный документ. Там зашиты все цели, задачи, календарь, деньги и система отчётности. Как и с соглашениями между любым министерством и регионом на субсидию – цель, предмет, сроки, ответственность», — подчеркнул Дегтярёв.

Как проходил первый конкурсный отбор

По словам министра, заявки подали 100 федераций — как олимпийских, так и неолимпийских. Общая сумма заявок — 32 млрд рублей, но РСФ распределил только 12 млрд.

Деньги по итогам первого конкурса получат:

29 общероссийских федерации по летним олимпийским видам спорта;

12 – по зимним олимпийским видам спорта;

5 – по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

47 – по неолимпийским видам спорта.

Олимпийские федерации в общей сложности получат 10,1 млрд рублей, неолимпийские — 1,1 млрд, паралимпийские и сурдлимпийские — 800 млн рублей. Эти средства выделены на год.

Кто получил больше, а кто меньше?

Пока таких данных нет, однако Михаил Дегтярёв привёл несколько примеров. Так, по словам министра Российский футбольный союз по результатам экспертизы фонда получит около 1,5 млрд руб, хотя в 2024 году получал 5 млрд. Федерация компьютерного спорта в 2024 году подала заявку на 141 млн рублей, а получила 85 млн. Настольный теннис получит 350 млн рублей, хотя в 2024 году его финансирование составляло 1,6 млрд.

«Федерации сразу разделились на три неравные части. Первые – проси больше, авось что-нибудь получим. Вторые – попросим немного, посмотрим, как это работает. И третья часть федераций вообще не подалась, от греха подальше. Кто-то понял, что отчитаться будет сложно, или возникли сомнения, или хватает своих ресурсов. У всех свои причины», — добавил чиновник.

По словам Дегтярёва, такая оптимизация позволила создать финансовую базу для поддержки тех федераций, которые раньше были обездолены. При этом министр отметил, что администрация фонда будет встречаться с менеджерами олимпийских федераций для помощи в подготовке заявок. Фонд будет разъяснять федерациям слабые места, исходя из их первой заявочной кампании.

Что дальше?

Михаил Дегтярёв рассказал, что уже есть предварительное поручение администрации фонда подготовить ещё два конкурса: целевой – исходя из программы Олимпиады в Лос-Анджелесе и для олимпийских федераций – для поддержки программ развития видов спорта. О них могут объявить уже в апреле, а выделят на них порядка 5 млрд рублей.

Всего же фонд планирует получить в 2026 году около 33 млрд рублей, но распределит их не все. У федераций есть возможность получить деньги и вне конкурса, предусмотрено исключение, однако для этого должно быть прямое поручение президента России.

Пока сложно говорить, как работает новая схема. Для начала нужно дождаться хотя бы полных данных о распределении денег, чтобы понимать, какие виды спорта от нового порядка выиграли, а какие – нет. В любом случае радует уже то, что деньги букмекеров спустя полгода организационных моментов всё же начнут поступать в российский спорт.