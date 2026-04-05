Матч недели в Серии А «Наполи» — «Милан»: очная ставка мечтающих о скудетто

6 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Италии

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.77, а победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.02. Ничейный исход можно найти в линии за 3.11.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Как дела у «Наполи»

Разбивающий сердце вылет из Лиги чемпионов, провал в Кубке Италии, слабый отрезок в Серии А на фоне кадровых проблем. Ещё пару месяцев назад положение неаполитанцев виделось близким к катастрофическому. Однако Антонио Конте справился с ситуацией. Слухи о кончине «Наполи» оказались несколько преувеличенными.

К битве с «Миланом» подходят с активной серией из четырёх побед в национальном первенстве. Всё по заветам Массимилиано Аллегри: каждая — строго с разницей в один мяч. Ставка на атлетизм никуда не делась, однако изменения есть. Билли Гилмор шикарно справлялся в отсутствие Станислава Лоботки в центре поля. Словак вернулся — и Конте объединил усилия двух футболистов. Наладился контроль мяча, теперь «Наполи» убивает матчи через владение. Выглядит интересно.

Как себя чувствует «Милан»

Вроде бы настроение должно быть чуть лучше, чем у соперника. Во-первых, занимают второе место в турнирной таблице, опережая неаполитанцев на одно очко. Во-вторых, четыре недели назад по делу обыграли «Интер» в дерби. Тем самым вернув интригу в чемпионскую гонку. Красота же, правда?

Всё бы ничего, если б не поражение от «Лацио» в следующем же туре, причём заслуженное. А ведь «Интер» после поражения в дерби ещё два раза потерял очки, давая возможности сесть себе на колесо. Увы, после осечки с римлянами отставание составляет шесть (а не три) очков. Ладно хоть обыграли «Торино» (3:2).

Прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» 6 апреля 2026 года

Интрига максимально простая: хочешь остаться в гонке за скудетто — выигрывай. Есть и второй ракурс: хочешь гарантировать Лигу чемпионов на будущий год — набирай очки. С точки зрения попадания в топ-4 соперники создали внушительный задел, так что ничья их вполне устроит. Но ведь есть такой шанс навязать борьбу «Интеру»! Который к тому же накануне сразится с «Ромой».

Есть подозрение, что начнут соперники относительно спокойно: неаполитанцы заберут мяч, миланцы будут караулить ошибки. И всё же на унылые нули не согласятся. Запас перед той же «Ромой» существенный, есть все основания рискнуть. Полагаем, ближе к финальному свистку станет весело. Кому-то либо придётся спасаться, либо идти за победой. На таком фоне гол после 75.00 за 2.28 выглядит замечательно.

