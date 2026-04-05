«Ювентус» — «Дженоа». Спаллетти найдёт выход

6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа» 6 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23.

Прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа»

Если кто в итальянском футболе и нуждался в паузе, так это «Ювентус». Для него международное окно стало колодцем посреди пустыни. Сделать хотя бы пару живительных глотков, обрести сознание, перевести дух. Ведь последние недели для подопечных Лучано Спаллетти обернулись настоящим кошмаром по всем фронтам.

Вылетать из Лиги чемпионов всегда больно. Похоже, чертовски обидное и чувствительное поражение от «Галатасарая» забрало огромное количество сил и эмоций. Оба раза долго играли в меньшинстве, даже вдесятером спаслись, ушли в дополнительное время — и всё равно уступили. Как тут не надломиться?

Добавим к этому кадровые потери — вот и готов рецепт ужасного отрезка. Насколько ужасного? Ну, две победы в семи турах чемпионата Италии. Для претендента на зону Лиги чемпионов, прямо скажем, паршиво. Разгромили едва дышащую «Пизу» (4:0), перетерпели атлетичный «Удинезе» (1:0). Всё остальное — мимо кассы.

Где-то огромное спасибо судейским чудачествам (2:3 от «Интера»), где-то едва вырвали ничью (3:3 с «Ромой»). Но были и матчи, где сами отдавали очки: то пенальти в концовке не забьют, то вратарь начудит, то просто реализация ниже всякой критики. Конец немного предсказуем: с паузы выходят на пятом месте в турнирной таблице, отставание от «Комо» составляет три очка.

Казалось бы — ну и что тут страшного? Смотрите сами. Впереди дивный отрезок календаря: «Аталанта», «Болонья», «Милан». Так что осечка с расположившимся на 13-й строчке «Дженоа» в родных стенах невозможна. Иначе шансы на зону Лиги чемпионов, конечно, останутся, но слишком уж многое должно будет совпасть.

Вероятно, перерыв пошёл туринцам на пользу. Успокоиться, хорошенько поработать на тренировках, начать с чистого листа. Сборники у них, конечно, были, однако не так уж много. А с «Дженоа» на своём поле в четырёх предыдущих личных встречах набрали 10 из 12 возможных очков при одном пропущенном мяче. Заиграем ИТБ 2 голов «Ювентуса» за 2.23: перед ключевым отрезком календаря нужна яркая победа, чтобы обрести уверенность.

