Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ювентус — Дженоа: прогноз и трансляция матча 6 апреля 2026 года

«Ювентус» — «Дженоа». Спаллетти найдёт выход
Алексей Серяков
«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз на матч
Комментарии
Международная пауза поможет туринцам преодолеть кризис.

6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Дженоа» 6 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23.

Прогноз на матч 31-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Дженоа»

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если кто в итальянском футболе и нуждался в паузе, так это «Ювентус». Для него международное окно стало колодцем посреди пустыни. Сделать хотя бы пару живительных глотков, обрести сознание, перевести дух. Ведь последние недели для подопечных Лучано Спаллетти обернулись настоящим кошмаром по всем фронтам.

Вылетать из Лиги чемпионов всегда больно. Похоже, чертовски обидное и чувствительное поражение от «Галатасарая» забрало огромное количество сил и эмоций. Оба раза долго играли в меньшинстве, даже вдесятером спаслись, ушли в дополнительное время — и всё равно уступили. Как тут не надломиться?

Материалы по теме
Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу

Добавим к этому кадровые потери — вот и готов рецепт ужасного отрезка. Насколько ужасного? Ну, две победы в семи турах чемпионата Италии. Для претендента на зону Лиги чемпионов, прямо скажем, паршиво. Разгромили едва дышащую «Пизу» (4:0), перетерпели атлетичный «Удинезе» (1:0). Всё остальное — мимо кассы.

Где-то огромное спасибо судейским чудачествам (2:3 от «Интера»), где-то едва вырвали ничью (3:3 с «Ромой»). Но были и матчи, где сами отдавали очки: то пенальти в концовке не забьют, то вратарь начудит, то просто реализация ниже всякой критики. Конец немного предсказуем: с паузы выходят на пятом месте в турнирной таблице, отставание от «Комо» составляет три очка.

Материалы по теме
Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу

Казалось бы — ну и что тут страшного? Смотрите сами. Впереди дивный отрезок календаря: «Аталанта», «Болонья», «Милан». Так что осечка с расположившимся на 13-й строчке «Дженоа» в родных стенах невозможна. Иначе шансы на зону Лиги чемпионов, конечно, останутся, но слишком уж многое должно будет совпасть.

Вероятно, перерыв пошёл туринцам на пользу. Успокоиться, хорошенько поработать на тренировках, начать с чистого листа. Сборники у них, конечно, были, однако не так уж много. А с «Дженоа» на своём поле в четырёх предыдущих личных встречах набрали 10 из 12 возможных очков при одном пропущенном мяче. Заиграем ИТБ 2 голов «Ювентуса» за 2.23: перед ключевым отрезком календаря нужна яркая победа, чтобы обрести уверенность.

Ставка: ИТБ 2 голов «Ювентуса» за 2.23.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android