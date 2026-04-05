«Жирона» — «Вильярреал». 90 минут радости вечером понедельника

В первом круге было пять голов, на этот раз скучать тоже не придётся.

6 апреля состоится матч 30-го тура Ла Лиги «Жирона» — «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Жирона» — «Вильярреал» 6 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Вильярреала» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Вильярреал»

Программа 30-го тура чемпионата Испании закроется в понедельник одним матчем. Веселить народ будут «Жирона» и «Вильярреал». Почему веселить? Во-первых, в первом круге зрители увидели пять голов. Правда, есть нюанс: все они влетели в ворота «Жироны». Если что, никаких удалений, пенальти и даже автоголов не было. А в прошлом сезоне, например, соперники выдали бодрейшие 2:2. Тогда каталонцы спаслись на 90+7-й минуте благодаря пенальти.

Второй аргумент в пользу веселья — особое положение гостей. Они в своём познании настолько преисполнились, что остаток сезона проводят ради удовольствия. В Лиге чемпионов случился даже не конфуз, а полнейший провал. Проиграли всем подряд, досрочно потеряли шансы на попадание в плей-офф, стали чуть ли не главным разочарованием общего этапа.

С Кубком Испании тоже не сложилось. Выбили парочку пассажиров, споткнулись на первом же сколько-нибудь серьёзном оппоненте. В 1/16 финала отлетели от «Расинга» из Сегунды (1:2). В общем, к середине зимы календарь полностью разгрузили. Бросили все силы на чемпионат Испании. А там справедливости ради и без того дела складывались замечательно.

Разумеется, «Барселона» с «Реалом» ушли далеко. На данный момент отставание составляет 11 и 15 очков соответственно. Зато из топ-4 не выпадут: ближайший преследователь, «Бетис», находится в 14 очках. Отыграть такое преимущество за девять туров без помощи старика Хоттабыча не удастся. В теории остаётся борьба с «Атлетико» за третье место, однако это уж совсем вторичный сюжет.

В результате в пяти предыдущих встречах Ла Лиги с участием «Вильярреала» голы забивались в обе стороны, а планка тотала устояла лишь однажды — 1:1 в гостях у «Алавеса», который любит закрыться и заниматься антифутболом. «Жирона» — совсем другой случай. Забивала в шести из семи последних туров, а пропускает в среднем более 1,5 мяча за 90 минут.

В то же время чувствует себя довольно уверенно, опережая зону вылета на шесть очков. Да и на своём поле в 2026 году без голов не оставалась. Так что, по всем прикидкам, скучно тут не будет. Коэффициент на «обе забьют» совсем скромный, а вот тотал больше 2.5 мяча за 1.76 заиграть не стыдно. Так и поступим.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.76.