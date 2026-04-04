Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

На прошлой неделе мы узнали имена последних участников ЧМ-2026. Для кого-то, как для сборной Италии, это очередной провал, а кто-то совершил исторический прорыв, выйдя в финальную часть. Но сегодня поговорим о сильных мира сего, тех, кого аналитики букмекерских компаний считают фаворитами турнира. До старта чуть больше двух месяцев, уже 11 июня 48 сборных в США, Канаде и Мексике начнут выяснять, кто из них сильнейший на планете. Разбираемся, кого видят главными претендентами на победу.

Испания — коэффициент 5.80

Команда Луиса де ла Фуэнте — чемпион Европы. Узнаваемый стиль, классное поколение во главе с Ламином Ямалем. Обыграть эту команду будет очень сложно любому сопернику, они могут просто закружить голову своим коротким перепасом. На групповом этапе у них неплохая проверка в лице Уругвая, а Саудовская Аравия и Кабо-Верде — скорее для разминки.

Англия — 6.50

Томас Тухель пока уверенно ведёт свою команду. Что и говорить, по составу англичане всегда в числе главных претендентов на победу. Другой вопрос, что каждый раз эти высокие ожидания разбиваются о драму жизни. Группа у Англии интересная — Хорватия, Гана и Панама. При этом Тухель, конечно, не Саутгейт, однако и феерии в атаке пока сборная не показывает. Но может быть, это и есть путь к победе?

Франция — 8.00

Лебединая песня Дидье Дешама с праймовым Килианом Мбаппе. Вице-чемпионы мира, разумеется, в числе главных фаворитов. Но зависимость от главного форварда немного пугает. Ну и тренеру всегда достаётся за излишний прагматизм. Впрочем, если это приносит результат, то какая разница? В группе у Франции Сенегал, Ирак и Норвегия — на раскачку времени нет, хотя с новыми правилами не выйти в плей-офф будет сложно.

Аргентина — 9.00

Действующие чемпионы как-никак. Лионель Месси едет на свой последний чемпионат мира, впереди ещё феерят и Хулиан Альварес с Лаутаро Мартинесом. Главный вопрос — получится ли побороть зависимость от своей главной звезды? Всё-таки время не щадит никого, даже великого Месси. Группа хорошая — Алжир, Австрия и Иордания особых проблем доставить не должны.

Бразилия — 9.00

Есть капризный Винисиус, есть другие классные игроки, но пока у Карло Анчелотти не видно спаянного коллектива. Впрочем, время ещё есть, а в компетенции тренера нет сомнений. Да и, возможно, бразильцам даже выгоднее не быть в числе топ-3 претендентов на успех. Выстрелить из-за спин вполне может получиться. Марокко, Гаити и Шотландия — их соперники на старте.

Германия — 13.00

Есть проблемы на последнем рубеже, без Мануэля Нойера трудно. Однако по своему уровню бундестим точно в числе фаворитов, а Юлиан Нагельсман — классный тренер. Соперники по группе — Кюрасао, Кот-д'Ивуар и Эквадор. Интересно и проходимо.

Португалия — 13.00

Очень сильные исполнители и снова фактор Криштиану Роналду. Понятно, что это главнейшая звезда, что он держит себя в тонусе, но время не обмануть. И порой этой команде Роналду даже мешает. Справится ли с этим Роберто Мартинес? Посмотрим. ДР Конго, Узбекистан и Колумбия — неплохой набор соперников для старта.

Нидерланды — 21.00

Замыкают группу главных фаворитов. Пожалуй, монолитности этой команде недостаёт. В сравнении с другими претендентами, конечно. Но, может быть, в этом и есть шанс «оранжевых»? Они не так хороши в защите, однако таланта в атаке там с лихвой. Если смогут затягивать соперников в перестрелки, то всё возможно! Хотя группа у них непростая — Япония, Швеция и Тунис.