Восемь претендентов — и один победитель! Кто выиграет Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов начинается самое интересное — впереди четвертьфиналы. И среди восьми соискателей есть, пожалуй, лишь один клуб, появление которого тут не слишком ожидалось — это португальский «Спортинг». В остальном же здесь сплошь гранды. И кто из них сумеет пройти путь до конца и поднять заветный трофей над головой — совершенно непонятно. Давайте выберем победителя вместе с вами!
«Бавария» — коэффициент 4.50
У баварцев в Бундеслиге всё спокойно, чемпионство никуда не денется, поэтому совершенно логично, что команда Венсана Компани бросит все силы на Лигу чемпионов. Соперник по четвертьфиналу, правда, очень серьёзный — мадридский «Реал». Но Гарри Кейн и компания готовы побеждать.
«Барселона» — коэффициент 5.50
Каталонцы из-за травмы потеряли Рафинью — это, конечно, огромная проблема. Однако в чемпионате Испании благодаря подаркам «Реала» тоже чувствуют себя спокойно, могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. Играть с «Атлетико», конечно, неприятно, но, за исключением одного локального провала, сине-гранатовые с этим соперником в сезоне справляются.
«ПСЖ» — коэффициент 6.50
И здесь нет сомнений в чемпионстве на внутренней арене, поэтому всё внимание – на еврокубок. Конечно, «ПСЖ» сейчас не та машина, которая смяла всё на своём пути год назад, но все лидеры на месте, так что должны набирать обороты. Матвей Сафонов номер один, однако в последних матчах начал ошибаться, нужно выдохнуть и собраться. С «Ливерпулем» парижанам, конечно, легко не будет.
«Реал» — коэффициент 9.00
В Ла Лиге, кажется, всё уже упущено, так что Лига чемпионов — последний шанс Альваро Арбелоа остаться у руля клуба. «Бавария» выглядит фаворитом, но им и «Манчестер Сити» выглядел, а на деле «галактикос» – в четвертьфинале. В нападении всё хорошо, а вот в защите проблемы, тем более после травмы Тибо Куртуа. Однако «Реал» есть «Реал». Банально, но это ведь факт!
«Арсенал» — коэффициент 3.50
«Арсенал», с одной стороны, на спаде — упустил два кубковых турнира. С другой — команда Микеля Артеты продолжает борьбу в самых важных соревнованиях. И ситуация «канонирам» вполне благоприятствует. В АПЛ ещё ничего не решено, но задел от «Ман Сити» есть приличный. В Лиге чемпионов же, скажем честно, соперник по четвертьфиналу самый проходимый из всех возможных — «Спортинг». Так что такой расклад в пользу лондонцев вполне очевиден.
«Ливерпуль» — коэффициент 10.00
В АПЛ всё совсем не сложилось, в лучшем случае место в четвёрке, да и до него сейчас целых пять очков. Поэтому кресло под Арне Слотом если не качается, то пошатывается уж точно. Будет сложно, но разве кто-то удивится, если «Ливерпуль» пройдёт «ПСЖ»? Нет. То же самое и в полуфинале. А там и до трофея всего шаг.
«Атлетико» — коэффициент 23.00
«Матрасникам» предстоит встретиться в 1/4 финала с «Барселоной», задача стоит — сыграть так же, как в первом матче Кубка Испании. Что это было, в Каталонии до сих пор так и не поняли. И выводы наверняка сделали. Пока Диего Симеоне не смог повторить на бис тот концерт. Но минимум две попытки у него будет. А если пройдут «Барсу», то им точно некого бояться в этой Лиге чемпионов.
«Спортинг» — коэффициент 55.00
С «Будё-Глимт» был впечатляющий камбэк, однако впереди у лиссабонцев «Арсенал», а это совсем не то, что бесшабашные норвежцы. Нет, конечно, чудеса бывают, но даже в первый шаг к трофею — проход в полуфинал, верится с трудом.