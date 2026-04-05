Восемь претендентов — и один победитель! Кто выиграет Лигу чемпионов
Пётр Кондаков
Рейтинг: кто выиграет Лигу чемпионов?
Предсказать исход турнира прямо сейчас невероятно сложно.

В Лиге чемпионов начинается самое интересное — впереди четвертьфиналы. И среди восьми соискателей есть, пожалуй, лишь один клуб, появление которого тут не слишком ожидалось — это португальский «Спортинг». В остальном же здесь сплошь гранды. И кто из них сумеет пройти путь до конца и поднять заветный трофей над головой — совершенно непонятно. Давайте выберем победителя вместе с вами!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
1 место

«Бавария» — коэффициент 4.50

У баварцев в Бундеслиге всё спокойно, чемпионство никуда не денется, поэтому совершенно логично, что команда Венсана Компани бросит все силы на Лигу чемпионов. Соперник по четвертьфиналу, правда, очень серьёзный — мадридский «Реал». Но Гарри Кейн и компания готовы побеждать.

Фото: Eric Alonso/Getty Images
2 место

«Барселона» — коэффициент 5.50

Каталонцы из-за травмы потеряли Рафинью — это, конечно, огромная проблема. Однако в чемпионате Испании благодаря подаркам «Реала» тоже чувствуют себя спокойно, могут сосредоточиться на Лиге чемпионов. Играть с «Атлетико», конечно, неприятно, но, за исключением одного локального провала, сине-гранатовые с этим соперником в сезоне справляются.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images
3 место

«ПСЖ» — коэффициент 6.50

И здесь нет сомнений в чемпионстве на внутренней арене, поэтому всё внимание – на еврокубок. Конечно, «ПСЖ» сейчас не та машина, которая смяла всё на своём пути год назад, но все лидеры на месте, так что должны набирать обороты. Матвей Сафонов номер один, однако в последних матчах начал ошибаться, нужно выдохнуть и собраться. С «Ливерпулем» парижанам, конечно, легко не будет.

Фото: Alex Caparros/Getty Images
4 место

«Реал» — коэффициент 9.00

В Ла Лиге, кажется, всё уже упущено, так что Лига чемпионов — последний шанс Альваро Арбелоа остаться у руля клуба. «Бавария» выглядит фаворитом, но им и «Манчестер Сити» выглядел, а на деле «галактикос» – в четвертьфинале. В нападении всё хорошо, а вот в защите проблемы, тем более после травмы Тибо Куртуа. Однако «Реал» есть «Реал». Банально, но это ведь факт!

Фото: Warren Little/Getty Images
5 место

«Арсенал» — коэффициент 3.50

«Арсенал», с одной стороны, на спаде — упустил два кубковых турнира. С другой — команда Микеля Артеты продолжает борьбу в самых важных соревнованиях. И ситуация «канонирам» вполне благоприятствует. В АПЛ ещё ничего не решено, но задел от «Ман Сити» есть приличный. В Лиге чемпионов же, скажем честно, соперник по четвертьфиналу самый проходимый из всех возможных — «Спортинг». Так что такой расклад в пользу лондонцев вполне очевиден.

Фото: Michael Regan/Getty Images
6 место

«Ливерпуль» — коэффициент 10.00

В АПЛ всё совсем не сложилось, в лучшем случае место в четвёрке, да и до него сейчас целых пять очков. Поэтому кресло под Арне Слотом если не качается, то пошатывается уж точно. Будет сложно, но разве кто-то удивится, если «Ливерпуль» пройдёт «ПСЖ»? Нет. То же самое и в полуфинале. А там и до трофея всего шаг.

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
7 место

«Атлетико» — коэффициент 23.00

«Матрасникам» предстоит встретиться в 1/4 финала с «Барселоной», задача стоит — сыграть так же, как в первом матче Кубка Испании. Что это было, в Каталонии до сих пор так и не поняли. И выводы наверняка сделали. Пока Диего Симеоне не смог повторить на бис тот концерт. Но минимум две попытки у него будет. А если пройдут «Барсу», то им точно некого бояться в этой Лиге чемпионов.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images
8 место

«Спортинг» — коэффициент 55.00

С «Будё-Глимт» был впечатляющий камбэк, однако впереди у лиссабонцев «Арсенал», а это совсем не то, что бесшабашные норвежцы. Нет, конечно, чудеса бывают, но даже в первый шаг к трофею — проход в полуфинал, верится с трудом. Тем не менее коэффициент супервкусный. Со ставки в 1000 рублей можно получить 54 000 чистой прибыли, если вдруг вера в португальцев оправдается.

