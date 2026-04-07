ЦСКА взялся за голову, а «Рексем» Рейнольдса бьётся за АПЛ

Программу уикенда завершили вчера, но отдыхать времени нет. Сегодня, 7 апреля, стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов. Событие, разумеется, громкое, но не единственное. Обратим внимание на другие матчи, которые пройдут в этот вторник.

Кубок России: прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

Календарь отправил ЦСКА после международной паузы на берега Волги. Два матча за трое суток в одном и том же месте с двумя разными соперниками в двух разных турнирах. 4 апреля армейцы гостили в рамках РПЛ у «Акрона», который домашние игры проводит в Самаре. Сегодня там же сойдутся с «Крыльями Советов» в Кубке России. Первая встреча сложилась удачно, обыграли тольяттинцев со счётом 2:1.

Борьба за чемпионство для ЦСКА закончилась, не успев начаться. Спасать сезон предстоит через Кубок России, и шансы есть. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Сначала надо разобраться с «Крыльями Советов». На первый взгляд, разница в классе подавляющая. Самарский клуб был очень плох, находится в зоне стыков в РПЛ и остался без главного тренера.

Самарцы используют низкий оборонительный блок, лишают соперника пространства и терпят. Созидание даётся с колоссальным трудом. А зачастую не даётся вовсе. Похоже, наблюдать за происходящим будет сложно: одна команда в принципе толком не атакует, вторую может прижать высочайшая цена ошибки. «Обе забьют — нет» за 2.05 выглядит дивно, вариант посмелее — хозяева не забьют за 2.65.

Чемпионшип: прогноз на матч «Рексем» — «Саутгемптон»

Это очень неприятная для прогноза пара – в хорошем смысле. Команды идут рядом в борьбе за топ-6 Чемпионшипа и плей-офф. Перед 41-м туром в турнирной таблице «Рексем» шёл шестым, а «Саутгемптон» — седьмым. Разница составляла всего одно очко. При этом у гостей есть игра в запасе, ведь «святые» в 40-м туре участия не принимали. Тем интереснее!

У валлийцев перед этой игрой вполне живой, но не идеальный фон. Команда, которой владеет голливудский актёр Райан Рейгольдс, регулярно набирает очки, однако без поражений не обходится. «Саутгемптон», не проигрывающий с середины января ни в одном из турниров, конечно, выглядит солиднее и взрослее. Но здесь есть нюанс, который не позволяет просто взять победу гостей и пойти дальше.

Во-первых, матч стоит всего через несколько дней после кубковой встречи «святых» с «Арсеналом», из-за которой и пришлось двигать календарь. «Канониры» оказались биты, однако сил потрачено очень много. Во-вторых, у «Рексема» остался осадок после первого круга. Тогда «Саутгемптон» уступал до 90-й минуты, но в итоге выиграл 2:1. Думаем, выезд в Уэльс после кубкового напряжения вряд ли получится удачным.

Экспресс на футбольные матчи 7 апреля 2026 года

Ставка 1: обе забьют — нет в матче «Крылья Советов» — ЦСКА за 2.05.

обе забьют — нет в матче «Крылья Советов» — ЦСКА за 2.05. Ставка 2: победа «Рексема» в матче с «Саутгемптоном» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.60 = 5.33.