Топ-матч «Реал» — «Бавария» и вылетевший из Кубка Англии «Арсенал»

Ну, вот и дождались! Четвертьфиналы Лиги чемпионов стартуют сегодня, 7 апреля. Следим за первыми матчами «Реал» — «Бавария» и «Спортинг» — «Арсенал». Команды по-разному провели выходные, но от этого только интереснее.

Прогноз на матч «Реал» — «Бавария»

Огромное спасибо «Будё-Глимт», «Аталанте» и «Ньюкаслу», однако Лигу чемпионов мы ждём именно ради таких матчей. Шикарная вывеска — это раз. Историческая подоплёка — это два. Запоминающихся пересечений хватало в разные эры, при разных игроках и тренерах. И третье: высочайшая цена ошибки. Топ-клубы сходятся и на общем этапе, но там поражение значит гораздо меньше. В нашем случае это буквально вопрос жизни и смерти: дальше пройдёт кто-то один.

В общем, основные компоненты для большого вечера есть. Увы, составы не будут сильнейшими. Ведь вратарь «Реала» Тибо Куртуа выбыл на полтора месяца из-за травмы бедра и ни при каких обстоятельствах не успеет вернуться. Теперь вариантов нет: место на последнем рубеже займёт украинец Андрей Лунин. И всё же слухи о смерти «Реала» несколько преувеличены. В боксе и единоборствах часто повторяют: стили делают бои. Так вот, стиль чемпиона Германии для мадридцев максимально удобен.

«Бавария» обожает действовать первым номером, давить, прессинговать. Замечательно! Пусть забирает мяч, а «Реал» займётся милыми сердцу атаками на пространстве. Мюнхенцы же бывают уязвимы в моменты потерь. Значит, шансы будут. Мы бы выбирали между голом мадридцев в первом тайме за 1.92 и 1Х за 1.71. На своём поле в любимом турнире они готовы справиться с чем угодно. Тем более после обидного поражения в Ла Лиге во встрече с «Мальоркой» и уменьшения шансов обогнать «Барселону».

Прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал»

Обе команды преодолели предыдущую стадию Лиги чемпионов с куда большим количеством нервов, чем ожидалось. На этом совпадения, пожалуй, заканчиваются. Всё же разница в амбициях и ресурсах отличается принципиально. Для лиссабонцев сам факт попадания в четвертьфинал — колоссальный успех и важнейшая статья доходов. Для лондонцев — чуть ли не задача-минимум.

«Спортинг», надо сказать, очень хорош. Команда крайне обученная и гибкая. Хороша в нескольких режимах: хоть «автобусы» вскрывать, хоть мяч подолгу в центре поля держать, хоть на контратаках действовать. Другое дело, что разница в классе велика. «Арсенал» на предыдущей стадии бледно провёл первый матч с «Байером», зато в Лондоне закрыл вопрос: по голу в каждом тайме, 2:0, четвертьфинал.

История очных встреч за последние годы весьма богатая: сходились пять раз с 2018 года. Но самое интересное — в 2024 году на общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал» оформил разгром 5:1 без каких-либо удалений. Лондонцы 4 апреля играли в Кубке Англии, вылетели от скромного «Саутгемптона», а потому должны быть настроены крайне серьёзно. Осталось только две возможности взять трофей: АПЛ и Лига чемпионов. Берём П2.

Экспресс на Лигу чемпионов 7 апреля 2026 года

гол «Реала» в первом тайме в матче с «Баварией» за 1.92. Ставка 2: «Арсенал» победит «Спортинг» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.90 = 3.64.