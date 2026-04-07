«Авангард» — ЦСКА, первый матч. Покуролесили — и хватит

В первом раунде у клубов были вспышки результативности, но теперь всё по-взрослому.

8 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Серия до четырёх побед стартует 8 и 10 апреля в Омске, после чего переедет в Москву 12 и 14 апреля.

Коэффициенты на первый матч «Авангард» — ЦСКА 8 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.04. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 11.0.

Прогноз на первый матч серии «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ

Начало апреля в КХЛ, первый раунд Кубка Гагарина позади. Все разговоры про форму и перспективу упрощаются до одного вопроса: кто лучше справится с давлением и ошибками. «Авангард» вошёл борьбу как второй посев Востока, ЦСКА — как четвёртый на Западе, однако сейчас серия стартует уже в перекрёстном плей-офф. На бумаге это одна из самых плотных и неприятных пар.

Омичи прошли первый раунд за пять матчей, закрыв «Нефтехимик» 4-1, но серия отнюдь не была прогулочной. В пятой игре «Авангард» спасся за восемь секунд до конца третьего периода и только потом дожал соперника в овертайме. Будем честны, даже при итоговых 4-1 в противостоянии успех дался фавориту весьма непросто.

У ЦСКА маршрут получился чуть увереннее по результату и чуть громче по вывеске: 4-1 в серии со СКА. В пятом матче армейцы выиграли 6:2, а Денис Гурьянов закончил первый раунд с 6+1 и стал лучшим снайпером и бомбардиром этапа. Николай Коваленко тоже набрал 7 (1+6) очков, а молодой вратарь Дмитрий Гамзин в серии с петербуржцами одержал четыре победы и завершил её с коэффициентом надёжности 1,66 и 93,6% отражённых бросков.

Есть и важный тактический слой. У «Авангарда» командой руководит Ги Буше, у ЦСКА — Игорь Никитин, и уже по одному этому сочетанию логично ждать серию, где структура и терпение будут стоить почти столько же, сколько и талант. При этом у хозяев тоже хватает «горячих» рук. Среди лидеров омичей на отрезке из последних пяти игр выделим Константина Окулова, Николая Прохоркина и Александра Волкова.

Однако ещё один штрих в пользу аккуратного сценария — очные встречи в этом сезоне. «Авангард» уже дважды обыграл ЦСКА в регулярке: 2:1 дома и 2:0 в Москве. Это не гарантия повторения, но хороший намёк на то, что омичи понимают, как ограничивать армейцев. Пять шайб на двоих за две игры для команд такого уровня — очень скромно.

Первый матч серии почти наверняка получится плотнее, чем подсказывают голевые вспышки обеих команд в первом раунде. ЦСКА при Никитине умеет делать хоккей вязким, «Авангард» дома вряд ли полетит вперёд без оглядки, да и недавние личные встречи толкают к счёту в диапазоне от 2:1 до 3:1. Поэтому здесь нам ближе ставка не на исход, а на общий голевой сценарий.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95.