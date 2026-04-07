«Локомотив» — «Салават Юлаев», первый матч. Не лезь на рожон

8 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев». Игра пройдёт в Ярославле, стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на первый матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 8 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.57. Победа «Салавата Юлаева» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

При этом аналитики ждут довольно результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.16.

Прогноз на первый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

На бумаге «Локомотив» выглядит понятным фаворитом, однако это как раз тот случай, когда вывеска может обмануть. Ярославцы закрыли серию со «Спартаком» за пять матчей, но лёгкой её точно не назовёшь. Были и два овертайма, и камбэки, а в пятой игре команда Боба Хартли вообще отыгралась с 0:2. То есть чемпион, конечно, идёт дальше по делу, однако без ощущения безмятежности.

У «Салавата Юлаева» путь получился ещё более нервным и энергозатратным. Серия с «Автомобилистом» растянулась на шесть матчей, а шестая игра превратилась в настоящий триллер. Евгений Кузнецов сравнял счёт за четыре секунды до сирены, после чего Шелдон Ремпал принёс победу аж во втором овертайме. Такой выход во второй раунд добавляет эмоций, но не сил.

Есть и другие очень показательные цифры. Обе команды вошли в топ-5 самых результативных в первом раунде: «Локомотив» забросил 15 шайб, «Салават» — 16. При этом уфимцы были самой бросающей командой раунда, однако по эффективности уступили ярославцам — 7,84% реализации против 8,77%. Ещё важнее разница в большинстве: у «Локомотива» две шайбы за семь попыток, то есть 28,6%, а у «Салавата» — 2 за 21, то есть лишь 9,5%.

Отсюда и главный вывод перед первым матчем. «Салават Юлаев» может сделать серию неприятной за счёт темпа, давления и бросковой активности, и Хартли сам отдельно назвал уфимцев быстрой командой, а Кузнецова — игроком мирового класса, которому нужно уделить особое внимание. Но в стартовой игре чуть выше ценится не общий эмоциональный фон, а способность сыграть строже, холоднее и рациональнее. Здесь у «Локомотива» дома аргументов всё-таки больше.

В дебюте команды вряд ли полетят в открытый обмен, потому что цена ошибки в первом матче серии слишком высока. «Локомотив» постарается забрать контроль через структуру и домашний лёд, а «Салават» — не дать хозяевам быстро вскрыть игру. Поэтому здесь больше нравится сценарий осторожного начала, чем ставка на голевую перестрелку с первых минут.

Ставка: ничья в первом периоде за 2.55.