Матч недели «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

8 апреля состоится матч полуфинала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что думают букмекеры о матче Кубка России

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.71, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Как дела у «Зенита»

Могло быть лучше, могло быть хуже. В принципе, задача-минимум на первый месяц после возобновления сезона выполнена. В Кубке России с горем пополам преодолели две стадии. Для начала обыграли «Балтику», затем сломили сопротивление махачкалинского «Динамо». Оба раза по 1:0. Говорить про судейство не будем — надоело.

В РПЛ качество футбола откровенно не впечатляет, зато результаты добываются. Проиграли «Оренбургу», но там было искусственное поле и жуткие проблемы с реализацией. Соперник, напротив, с полутора подходов нашёл два мяча. Бывает. В остальных случаях подопечные Сергея Семака побеждали. Чемпионская гонка продолжается. Всё остальное вторично.

Как себя чувствует «Спартак»

Хуан Карседо довольно быстро понял, куда попал. Потенциал очевиден, стабильностью и не пахнет. В принципе, исчерпывающее описание последних лет в отношении красно-белых. Состав по национальным меркам мощный, больших мастеров хватает. В то же время отдельные позиции провисают, а в некоторых матчах случаются серьёзные провалы.

Один из них привёл к вылету из Пути РПЛ, когда развалились и пропустили три мяча за 15 минут в первой встрече с «Динамо». Теперь для сохранения надежд на Кубок России придётся побеждать в Санкт-Петербурге. В РПЛ же результаты вполне нормальные: середняков с аутсайдерами обыгрывают, с фаворитами получается хуже. Для первых шагов нового тренерского штаба более чем понятный расклад.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 8 апреля 2026 года

«Спартак» в принципе никогда не выигрывал на «Газпром Арене», а предыдущая победа в Северной столице датирована аж летом 2012 года. У Хуана Карседо попытка уже была. Неудачная (0:2), хотя уровень футбола оставил позитивные впечатления. В первом тайме смотрелись даже лучше, но дурацкий пенальти в свои ворота и ошибочное решение Сергея Карасёва не удалять Александра Соболева перевесили.

Ситуация любопытная. Состав у «Спартака» крепкий, пищи для размышлений у тренерского штаба было достаточно. «Зенит», ясное дело, по уровню исполнителей ещё мощнее, да только на 12 апреля запланирована бойня с «Краснодаром». Чемпиона она не определит, а вот хозяина положения — запросто. Как ни крути, придётся держать её в голове.

Ждём от Сергея Семака экспериментального стартового состава и появления нескольких лидеров на замену. Раз так, в первом тайме «Зенит» вряд ли покажет свой лучший футбол. Отсюда два варианта: Х2 в первом тайме за 1.68 и «хозяева не забьют до перерыва» за 2.15.

Ставка: «Зенит» не забьёт в первом тайме за 2.15.