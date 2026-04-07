«Барселона» — «Атлетико». Такая сладкая месть

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Атлетико» 8 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 5.03. Ничейный исход можно найти в линии за 5.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Атлетико»

Кажется, мы с вами где-то встречались. И не один раз. Далеко не один раз! Традиционная норма в два матча чемпионата Испании быстро оказалась выполненной. Впервые сошлись в начале декабря: сине-гранатовые на своём поле победили без особых вопросов со счётом 3:1. Всё было по делу, могли бы забить больше.

С Суперкубком Испании не сложилось, однако повод отомстить мадридцам всё же представился. Такие шансы Диего Симеоне не упускает. «Атлетико» выбил соперника из Кубка Короля на полуфинальной стадии: 4:0 в феврале и 0:3 — в марте. Каталонцы показали характер, и у них были все основания жаловаться на судейство: при качественной работе арбитра дефицит перед ответной игрой наверняка оказался бы скромнее. Но уж как есть. Думается, тот вылет из памяти не выветрился.

После международной паузы команды друг другу окончательно надоедят. Достаточно сказать, что 4 апреля они сошлись в чемпионате Испании. То есть во второй раз кряду сразятся между собой. Есть устойчивое ощущение, что переоценивать значимость матча Ла Лиги опасно: это «Барселона» вовсю сражается за титул, а «Атлетико» с третьего-четвёртого места никуда не денется. И потому может с чистой совестью думать о финале Кубка Короля и Лиге чемпионов.

Пожалуй, на таком фоне важнее не засветить наработки раньше времени, чем лечь костьми ради трёх очков, которые, конечно, принесут моральное удовлетворение, однако глобально ни на что не повлияют. А вот высадить «Барселону» из двух турниров за полтора месяца — это совсем другое дело. Большое достижение для переходного сезона. Добавить к нему Кубок Короля — и можно смело гордиться собой.

Другое дело, что «Барселона» возражает. Непростой отрезок сезона с травмой Педри позади, полузащита снова великолепна. Сине-гранатовые уязвимы к атлетичному футболу с большим количеством забросов, да и за экстремально высокую линию обороны приходится платить. Налог на смелость! Зато вызывать у оппонентов головную боль способны чуть ли не лучше всех в Европе. Сочетают методичное давление с умением взорваться в любую секунду, решить эпизод. Мастеров-то достаточно.

В трёх предыдущих домашних матчах с мадридцами «Барселона» забила 10 раз: 3:0, 3:1 и 4:4. Выглядит страшно. Оборона мадридцев далека от стереотипных воспоминаний середины прошлого десятилетия, зато созидание даётся гораздо легче. Так что голы тут будут. Нам нравится ИТБ 2 мячей «Барселоны» за 1.70: обычно в больших встречах машина Флика себя показывает. Альтернатива — обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.25. Что-то в духе 3:1 или 2:2 тут весьма вероятно. А 2:1 в Ла Лиге на выходных в пользу каталонцев это только подтверждают.

Ставка: ИТБ 2 голов «Барселоны» за 1.70.