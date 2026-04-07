«ПСЖ» — «Ливерпуль». Матвей Сафонов в своей тарелке

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 8 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.62. Ничейный исход можно найти в линии за 4.34.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает поход по английским клубам. Сетка плей-офф вообще сложилась для «ПСЖ» примечательным образом. Начали с соотечественников: «Монако» бился на зависть львам, но с такой дисциплиной далеко не уедешь. Между прочим, открыть кубковый раунд представителем чемпионата Франции — хорошая примета. Год назад под горячую руку попал «Брест».

Дальше пошли британцы. «Челси» после увольнения Энцо Марески ненадолго приободрился, но постепенно снова окунулся в ставший родным бардак. Лиам Росеньор решился на смену вратаря ради улучшения игры ногами — и в сложной ситуации его команда просто посыпалась. 2:2, игра на равных, детский «привоз» — и спустя пару хлопков глазами уже 2:5. Месть за финал клубного чемпионата мира продолжилась неделю спустя — 3:0 и общие 8:2.

Парижанам долгое время не хватало свежести и энергии. Оно и понятно: прошлый сезон забрал тонну сил и эмоций, отпуск выдался экстремально коротким. Постепенно дела налаживаются: забивают чаще, лазарет пустеет, а в Лиге 1 по первому запросу переносят матчи. Разумеется, конкуренты по внутренней арене недовольны. Впрочем, это привилегия сильного: получать желаемое вне зависимости от мнения и интересов остальных.

Неудивительно, что букмекеры считают подопечных Луиса Энрике фаворитами пары. «Ливерпуль» сверкает строго на отдельных отрезках, за которыми непременно следует спад. Стабильности не хватает, проблем – выше крыши. Хорошо хоть Мохамед Салах заранее объявил о предстоящем уходе: одним подвисшим вопросом меньше. В остальном поводов для оптимизма у мерсисайдцев немного. Продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов.

Тяга «Ливерпуля» к горизонтальному футболу с долгим владением мяча часто выходит боком. «ПСЖ» на забросы не перейдёт, зато за проблемы на флангах накажет и каждый обрез до ума доведёт. Прессинг постепенно возвращается к былым значениям, для французов это важно. Добавим трудности соперника за пределами «Энфилда»: дважды проиграли «Галатасараю», наломали дров в АПЛ, получили 0:4 от «Манчестер Сити» и покинули Кубок Англии.

Пожалуй, спорить с букмекерами не стоит: хозяева просто сильнее. Матвей Сафонов ошибается в сборной России и сетует на другие мячи, зато в Лиге чемпионов надёжен. Думается, работы у него окажется не так много. Атака мерсисайдцев нынче не столь опасна. П1 за 1.95 — хороший вариант, ИТМ 1 гола «Ливерпуля» за 2.42 — предложение посмелее.

Ставка: «ПСЖ» победит за 1.95.