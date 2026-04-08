Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Зенит — Спартак: прогноз на матч 8 апреля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, прямой эфир, счёт, голы

Кубок России: вторая попытка «Спартака» и осторожное «Динамо»
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на матчи Кубка России 8 апреля 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 8 апреля 2026 года.

Пока в Европе громыхают четвертьфиналы Лиги чемпионов, в России команды проводят кубковые матчи. Сегодня, 8 апреля, следим за встречами «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» Москва — «Краснодар».

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в принципе никогда не выигрывал на «Газпром Арене», а предыдущая победа в Северной столице датирована аж летом 2012 года. У Хуана Карлоса Карседо попытка уже была. Неудачная (0:2), хотя уровень футбола оставил позитивные впечатления. В первом тайме красно-белые смотрелись даже лучше, но дурацкий пенальти и ошибочное решение Сергея Карасёва не удалять Александра Соболева перевесили.

Ситуация любопытная. Состав у «Спартака» крепкий, пищи для размышлений у тренерского штаба было достаточно. «Зенит», ясное дело, по уровню исполнителей ещё мощнее, да только на 12 апреля запланирована бойня с «Краснодаром». Чемпиона она не определит, а вот хозяина положения — запросто. Как ни крути, придётся держать её в голове.

Ждём от Сергея Семака экспериментального стартового состава и появления нескольких лидеров на замену. Раз так, в первом тайме «Зенит» вряд ли покажет свой лучший футбол. Отсюда два варианта: Х2 в первом тайме за 1.68 и «хозяева не забьют до перерыва» за 2.15.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это финал Пути РПЛ, да ещё и между командами, которые уже неплохо изучили друг друга по ходу сезона. «Краснодар» добрался сюда после тяжёлого полуфинала с ЦСКА: поражение 1:3 в Москве, а затем очень злые 4:0 дома. «Динамо» прошло «Спартак»: 5:2 на своём поле и 0:1 на выезде. То есть оба клуба этот этап пережили по-разному, но проявили характер.

По текущему фону чуть убедительнее смотрится «Краснодар». Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей и в последние недели добыла несколько побед. У «Динамо» картина более рваная. Команда Ролана Гусева в марте выдала очень сильные 4:0 с «Крыльями Советов», 4:1 с ЦСКА и 1:0 с «Ростовом», однако затем получила 1:3 от «Зенита», а уже 4 апреля сыграла дома 3:3 с «Оренбургом».

При этом первая игра двухматчевого финала почти всегда накладывает свой фильтр. «Динамо» дома вряд ли захочет превращать вечер в осторожные нули, но и «Краснодар» не обязан лететь вперёд с первой минуты, когда впереди ответка на своём поле. Отсюда и ощущение, что в дебюте команды будут больше примеряться друг к другу. А уже после перерыва футбол может стать заметно веселее. Ждём ничью в первом тайме.

Экспресс на матчи Кубка России 8 апреля 2026 года

  • Ставка 1: «Зенит» не забьёт в первом тайме в матче со «Спартаком» за 2.15.
  • Ставка 2: ничья в первом тайме в матче «Динамо» Москва — «Краснодар» за 2.31.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.31 = 4.96.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android