Кубок России: вторая попытка «Спартака» и осторожное «Динамо»

Пока в Европе громыхают четвертьфиналы Лиги чемпионов, в России команды проводят кубковые матчи. Сегодня, 8 апреля, следим за встречами «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» Москва — «Краснодар».

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

«Спартак» в принципе никогда не выигрывал на «Газпром Арене», а предыдущая победа в Северной столице датирована аж летом 2012 года. У Хуана Карлоса Карседо попытка уже была. Неудачная (0:2), хотя уровень футбола оставил позитивные впечатления. В первом тайме красно-белые смотрелись даже лучше, но дурацкий пенальти и ошибочное решение Сергея Карасёва не удалять Александра Соболева перевесили.

Ситуация любопытная. Состав у «Спартака» крепкий, пищи для размышлений у тренерского штаба было достаточно. «Зенит», ясное дело, по уровню исполнителей ещё мощнее, да только на 12 апреля запланирована бойня с «Краснодаром». Чемпиона она не определит, а вот хозяина положения — запросто. Как ни крути, придётся держать её в голове.

Ждём от Сергея Семака экспериментального стартового состава и появления нескольких лидеров на замену. Раз так, в первом тайме «Зенит» вряд ли покажет свой лучший футбол. Отсюда два варианта: Х2 в первом тайме за 1.68 и «хозяева не забьют до перерыва» за 2.15.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

Это финал Пути РПЛ, да ещё и между командами, которые уже неплохо изучили друг друга по ходу сезона. «Краснодар» добрался сюда после тяжёлого полуфинала с ЦСКА: поражение 1:3 в Москве, а затем очень злые 4:0 дома. «Динамо» прошло «Спартак»: 5:2 на своём поле и 0:1 на выезде. То есть оба клуба этот этап пережили по-разному, но проявили характер.

По текущему фону чуть убедительнее смотрится «Краснодар». Команда Мурада Мусаева лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей и в последние недели добыла несколько побед. У «Динамо» картина более рваная. Команда Ролана Гусева в марте выдала очень сильные 4:0 с «Крыльями Советов», 4:1 с ЦСКА и 1:0 с «Ростовом», однако затем получила 1:3 от «Зенита», а уже 4 апреля сыграла дома 3:3 с «Оренбургом».

При этом первая игра двухматчевого финала почти всегда накладывает свой фильтр. «Динамо» дома вряд ли захочет превращать вечер в осторожные нули, но и «Краснодар» не обязан лететь вперёд с первой минуты, когда впереди ответка на своём поле. Отсюда и ощущение, что в дебюте команды будут больше примеряться друг к другу. А уже после перерыва футбол может стать заметно веселее. Ждём ничью в первом тайме.

Экспресс на матчи Кубка России 8 апреля 2026 года

«Зенит» не забьёт в первом тайме в матче со «Спартаком» за 2.15. Ставка 2: ничья в первом тайме в матче «Динамо» Москва — «Краснодар» за 2.31.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.31 = 4.96.