Разин, Хартли или кто-то ещё? Выбираем обладателя Кубка Гагарина

В плей-офф КХЛ позади остался первый раунд, вот-вот стартует второй. На Кубок Гагарина осталось восемь претендентов. И шансы как минимум шести из них букмекеры оценивают довольно высоко. Сможет ли чемпион регулярки «Металлург» подтвердить своё первенство и в играх на вылет? А может быть, династию создаст «Локомотив»? Ну или кто-то из оставшейся шестёрки окажется сильнейшим? Это мы узнаем наверняка ещё не скоро, но сейчас выберем фаворита вместе с вами!
«Металлург» — коэффициент 2.90
Классный регулярный чемпионат, Кубок Континента и качественный первый раунд, в котором команда Андрея Разина отдала неудобному для себя сопернику — «Сибири» — всего один матч. Может быть, для «Магнитки» это поражение и лишняя игра даже и полезны. Не даст витать в облаках, да и игровой тонус — важная вещь в плей-офф. То, что «Металлург» один из главных претендентов на трофей — неоспоримый факт. Нижегородскому «Торпедо» в следующем раунде не позавидуешь.
«Авангард» — коэффициент 6.50
Команде Ги Буше и в прошлом-то сезоне не хватило совсем чуть-чуть, так что сейчас «ястребы» претендуют на самые высокие места. С «Нефтехимиком» было интересно, местами — нервно, но опыт и класс сказались. Дальше у «Авангарда» ЦСКА, и вот здесь будет настоящая проверка амбиций омичей. Пройдут армейцев — могут и до Кубка добраться.
«Салават Юлаев» — коэффициент 30.00
Выбили из борьбы «Автомобилист», что само по себе здорово. Нашёл свою команду Евгений Кузнецов, в порядке Шелдон Ремпал. Другой вопрос, что вряд ли всего этого задора и креатива хватит, чтобы победить «Локомотив» в серии. Но мы ведь и про «Автомобилист» так думали?
«Локомотив» — коэффициент 3.10
Боб Хартли — опытнейший тренер с победным опытом, в том числе и в КХЛ. Костяк команды у него чемпионский. Почему бы не стать авторами династии? Да, команда приличное время притиралась к новому наставнику, методы канадца достаточно жёсткие, но в плей-офф все эти разногласия забываются, остаётся только цель. «Спартак» в первом раунде бой дал, однако именно «кубковость» у «Локомотива» на высоте. «Салават Юлаев» как минимум железнодорожники должны проходить.
«Динамо» Минск — коэффициент 7.00
Минчане не заметили в первом раунде своих одноклубников из Москвы. Заслуга ли это «зубров»? Да, безусловно. Но и столичный клуб подошёл к плей-офф неготовым. Поэтому пока оценить готовность белорусской команды выигрывать Кубок Гагарина сложно. «Ак Барс» — хорошая лакмусовая бумажка. И это будет точно принципиальное противостояние для Дмитрия Квартальнова.
ЦСКА — коэффициент 11.00
Армейцы прошли СКА, но это было ожидаемо — команда Игоря Ларионова под кубковый хоккей не заточена изначально. Москвичи прибавляют, становятся всё больше командой Игоря Никитина. Оборонительные капканы, умение терпеть и наказывать за каждую ошибку — всё при них. Смущает то, что Никитину обычно нужно два сезона, чтобы полностью настроить коллектив под себя. Получится ли ускориться?
«Ак Барс» — коэффициент 13.00
С «Трактором» пришлось повозиться, и пока непонятно, то ли это был такой здоровый прагматизм от казанцев — приложить ровно столько усилий, сколько нужно, то ли пока «барсы» не вышли на пик формы. Если второе, то нужно срочно прибавлять. Серия с минским «Динамо» будет интересной. И «Ак Барс» в ней не фаворит.
«Торпедо» — коэффициент 100.00
Нижегородцы лишили надежд на трофей «Северсталь». Классно, но клуб из Череповца никогда не блистал в плей-офф. И этот год только подтвердил. Игра с «Металлургом» — совсем другое дело. Сложно найти аргументы в пользу команды Алексея Исакова. Ограничимся банальным «в спорте бывает всякое». Главное, чтобы хоккеисты «Торпедо» в себя верили!