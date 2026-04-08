Лига чемпионов: Сафонов против «Ливерпуля» и месть «Барселоны»

Ну и ну! Вот так вечера нам подкидывает начало второго месяца весны. Сегодня, 8 апреля, в Лиге чемпионов смотрим матчи «ПСЖ» — «Ливерпуль» и «Барселона» — «Атлетико». Вывески настолько крутые, что даже сложно выбрать. Поэтому хватаем экспресс от «Чемпионата».

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает поход по английским клубам. Разобрались с «Челси», отомстив за разгром в финале клубного чемпионата мира. Общие 8:2 вопросов не вызывают. Парижанам долгое время не хватало свежести и энергии. Оно и понятно: прошлый сезон забрал тонну сил и эмоций, отпуск выдался экстремально коротким. Постепенно дела налаживаются: забивают чаще, лазарет пустеет, а в Лиге 1 по первому запросу переносят матчи.

Неудивительно, что букмекеры считают подопечных Луиса Энрике фаворитами пары. «Ливерпуль» сверкает строго на отдельных отрезках, за которыми непременно следует спад. Стабильности не хватает, проблем выше крыши. Тяга «Ливерпуля» к горизонтальному футболу с долгим владением мяча часто выходит мерсисайдцам боком. «ПСЖ» на забросы не перейдёт, зато за проблемы на флангах накажет и каждый обрез до ума доведёт.

Добавим трудности соперника за пределами «Энфилда»: дважды проиграли «Галатасараю», наломали дров в АПЛ, получили 0:4 от «Манчестер Сити» и покинули Кубок Англии. Пожалуй, спорить с букмекерами не стоит: хозяева просто сильнее. Матвей Сафонов ошибается в сборной России и сетует на другие мячи, но в Лиге чемпионов надёжен. Полагаем, работы у него окажется не так много. Атака мерсисайдцев нынче не столь опасна. Берём П1.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

Кажется, мы с вами где-то встречались. И не один раз. Далеко не один раз! «Атлетико» выбил соперника из Кубка Испании на полуфинальной стадии — 4:0 в феврале и 0:3 в марте. Каталонцы показали характер и имели все основания жаловаться на судейство: при качественной работе арбитра дефицит перед ответной игрой наверняка оказался бы скромнее. Но уж как есть. Полагаем, тот вылет из памяти не выветрился.

После международной паузы команды друг другу окончательно надоедят. Достаточно сказать, что 4 апреля они сошлись в чемпионате Испании. То есть во второй раз кряду сыграют между собой. Есть устойчивое ощущение, что переоценивать значимость матча Ла Лиги опасно. Пожалуй, на таком фоне важнее не засветить наработки раньше времени, чем лечь костьми ради трёх очков, которые, очевидно, нужнее «Барселоне». Она, собственно, и выиграла на выходных — 2:1.

Вообще, в трёх предыдущих домашних матчах с мадридцами «Барселона» забила 10 мячей: 3:0, 3:1 и 4:4. Выглядит страшно. Оборона мадридцев далека от стереотипных воспоминаний середины прошлого десятилетия, зато созидание даётся гораздо легче. Так что голы тут будут. Нам нравится ИТБ 2 мячей «Барселоны» за 1.70: обычно в больших матчах машина Флика себя показывает. Альтернатива — «обе забьют + тотал больше 3.5 гола» за 2.25. Что-то в духе 3:1 или 2:2 тут весьма вероятно.

Экспресс на Лигу чемпионов 8 апреля 2026 года

«ПСЖ» победит «Ливерпуль» за 1.95. Ставка 2: ИТБ 2 голов «Барселоны» в матче с «Атлетико» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.70 = 3.31.