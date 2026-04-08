Кубок Гагарина: возня «Авангарда» с ЦСКА и опасный «Салават Юлаев»

Дождались! Сегодня, 8 апреля, стартует второй раунд Кубка Гагарина. В эту среду следим за матчами «Авангард» — ЦСКА и «Локомотив» — «Салават Юлаев». Должно быть интересно.

Прогноз на матч «Авангард» — ЦСКА

Начало апреля в КХЛ, первый раунд Кубка Гагарина позади. Все разговоры про форму и перспективу упрощаются до одного вопроса: кто лучше справится с давлением и ошибками. «Авангард» вошёл борьбу как второй посев Востока, ЦСКА — как четвёртый на Западе, но сейчас серия стартует уже в перекрёстном плей-офф. На бумаге это одна из самых плотных и неприятных пар.

У «Авангарда» командой руководит Ги Буше, у ЦСКА — Игорь Никитин, и уже по одному этому сочетанию логично ждать серию, где структура и терпение будут стоить почти столько же, сколько талант. А ещё один штрих в пользу аккуратного сценария — очные встречи в этом сезоне. «Авангард» уже дважды обыграл ЦСКА в регулярке: 2:1 дома и 2:0 в Москве. Это не гарантия повторения, но хороший намёк на то, что омичи понимают, как ограничивать армейцев.

Первый матч серии почти наверняка получится плотнее, чем подсказывают голевые вспышки обеих команд в первом раунде. ЦСКА при Никитине умеет делать хоккей вязким, «Авангард» дома вряд ли полетит вперёд без оглядки, да и недавние личные встречи толкают к счёту в диапазоне от 2:1 до 3:1. Поэтому здесь нам ближе ставка не на исход, а на общий голевой сценарий.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев»

На бумаге «Локомотив» выглядит понятным фаворитом, однако это как раз тот случай, когда вывеска может обмануть. Ярославцы закрыли серию со «Спартаком» за пять матчей, но лёгкой её точно не назовёшь. Были и два овертайма, и камбэки по ходу серии, а в пятой игре команда Боба Хартли вообще отыгралась с 0:2. То есть чемпион, конечно, идёт дальше по делу, однако без ощущения безмятежности.

У «Салавата Юлаева» путь получился ещё более нервным и энергозатратным. Серия с «Автомобилистом» растянулась на шесть матчей, а шестая игра превратилась в настоящий триллер. Евгений Кузнецов сравнял счёт за четыре секунды до сирены, после чего Шелдон Ремпал принёс победу аж во втором овертайме. Такой выход во второй раунд добавляет эмоций, но не сил.

«Салават» может сделать серию неприятной за счёт темпа, давления и бросковой активности, и Хартли сам отдельно назвал уфимцев быстрой командой, а Кузнецова — игроком мирового класса, которому нужно уделить особое внимание. Поэтому в дебюте команды вряд ли полетят в открытый обмен. «Локомотив» постарается забрать контроль через структуру и домашний лёд, а «Салават» — не дать хозяевам быстро вскрыть игру. Так что здесь больше нравится сценарий с осторожным началом, а не ставка на голевую перестрелку с первых минут.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 8 апреля 2026 года

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Авангард» — ЦСКА за 1.95. Ставка 2: ничья в первом периоде в матче «Локомотив» — «Салават Юлаев» за 2.55.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.55 = 4.97.