В первом матче «Металлург» — «Торпедо» фаворит задаст тон серии

9 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Торпедо». Игра пройдёт в Магнитогорске, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Второй матч серии тоже состоится на Урале 11 апреля, после чего противостояние переедет в Нижний Новгород.

Коэффициенты на первый матч «Металлург» — «Торпедо» 9 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.75. Если забьют на первой минуте, сыграет коэффициент 11.0.

Прогноз на первый матч серии «Металлург» — «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Во втором раунде это одна из самых любопытных пар. Обе команды прошли первый раунд за пять матчей, но сделали это по-разному. «Металлург» сначала уверенно прихлопнул «Сибирь» двумя домашними победами, а затем дожал серию через очень плотные игры, минимальные счета. «Торпедо» тоже закрыло серию 4-1, но против «Северстали» у нижегородцев было куда больше хаоса и качелей.

Есть и важный фон из регулярки. В сезоне-2025/2026 «Металлург» дважды обыграл «Торпедо», причём сделал это очень уверенно — 5:1 и 4:1. Для первого матча плей-офф это не приговор, разумеется, однако намёк вполне прозрачный. Магнитогорцы понимают, как ограничивать сильные стороны этого соперника и не давать ему разгонять свой темп.

Главный аргумент в пользу хозяев — структура. «Металлург» стал лучшей командой первого раунда по пропущенным шайбам: всего четыре в пяти матчах. Александр Смолин выдал 96,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 0,67, а меньшинство магнитогорцев сработало на 92,9% — это тоже лучший показатель раунда. У «Торпедо» показатели достойные, но по качеству обороны, допущенным броскам и работе спецбригад преимущество сейчас у команды Андрея Разина.

При этом совсем простого вечера для фаворита мы бы не ждали. У «Торпедо» есть свои «горячие» игроки: Владимир Ткачёв и Сергей Гончарук забросили по три шайбы в первом раунде, а Владислав Фирстов набрал пять очков. Нижегородцы точно способны сделать матч неприятным и тягучим, особенно если переживут стартовое давление. Однако именно в первой игре серии чуть выше ценятся не эмоции, а холодный порядок, и здесь «Металлург» выглядит убедительнее.

Расклад примерно следующий: хозяева постараются сразу забрать шайбу и территорию, не дать «Торпедо» разменять матч на открытый хоккей и продавить себя через глубину и спецбригады. Нижегородцы наверняка зацепятся за отдельные отрезки, но по совокупности вводных «Металлург» выглядит ближе к стартовой победе. Нам нравится вариант с победой хозяев в основное время.

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.65.