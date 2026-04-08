Помощь «шестого» полевого в первом матче серии «Динамо» Минск — «Ак Барс»

9 апреля состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Ак Барс». Игра пройдёт на «Минск-Арене». Начало намечено на 19:30 мск.

Коэффициенты на первый матч «Динамо» Минск — «Ак Барс» 9 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики ждут довольно результативный матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.85. Если забьют на первой минуте, сыграет коэффициент 11.0.

Прогноз на первый матч серии «Динамо» Минск — «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

Для Минска этот сезон вообще исторический. Лучший в клубной истории! Команда Дмитрия Квартальнова стала второй на Западе, а затем уверенно прошла московское «Динамо» в стартовом раунде Кубка Гагарина — 4-0. Особенно показательно, что два выездных матча в Москве минчане тоже забрали, пусть и оба в овертайме.

У «Ак Барса» путь во второй раунд тоже получился солидным, но более вязким. Команда Анвара Гатиятулина прошла «Трактор» – 4-1, однако ощущения доминирования там не было. Четыре матча из пяти завершились с разницей в одну шайбу, а три игры вообще ушли в овертайм. То есть Казань в порядке, но за счёт хладнокровия и терпения, а не за счёт того, что смяла соперника.

В этой паре очень многое упирается в столкновение двух сильных сторон. У минчан есть Зак Фукале, которого КХЛ признала лучшим вратарём первого раунда: четыре победы в четырёх матчах, 96,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 0,89. Плюс у «Динамо» была вторая реализация большинства в регулярке — 29,7%, а дома команда получает почти полноценного шестого полевого за счёт постоянно полной арены. Поддерживать в Минске умеют.

Но и «Ак Барсу» есть чем ответить. Лучшим защитником первого раунда КХЛ признали Митчелла Миллера: шесть очков в пяти матчах и в графе «плюс/минус» красуется «+7». По серии с «Трактором» отдельно отметим и Артёма Галимова, и Дмитрия Яшкина, и саму глубину казанских сочетаний. Как раз то, на чём Гатиятулин строил команду весь сезон.

Впрочем, есть ещё один важный нюанс, который делает симпатию к хозяевам вполне предметной, а не эмоциональной. Команды Квартальнова и Гатиятулина встречались четырежды, и во всех четырёх матчах побеждал нынешний тренер минчан. В этом сезоне были 4:3 дома и 7:3 в Казани. Для серии плей-офф это не приговор, однако как ориентир по стилистическому удобству — очень сильный аргумент.

Расклад здесь видится таким: первый матч наверняка получится плотным, но именно у «Динамо» побольше поводов чувствовать себя хозяевами ситуации. Команда свежее эмоционально, у неё мощный домашний фактор, очень сильный Фукале и уже доказанная регуляркой способность разбирать казанцев. «Ак Барс» слишком опытен, чтобы его недооценивать, поэтому нам нравится вариант с победой Минска с учётом овертайма и буллитов за 1.70.

Ставка: победа минского «Динамо» с учётом овертайма и буллитов за 1.70.