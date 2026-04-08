«Порту» — «Ноттингем Форест». Отправляйтесь-ка в АПЛ

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Порту» — «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Порту» — «Ноттингем Форест» 9 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 2.20. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Ноттингем Форест»

Разочарование от нынешней версии «Порту» ровно одно: жаль, что не в Лиге чемпионов! Там им сейчас самое место, даже на стадии четвертьфинала. Увы, пришлось расплачиваться за ошибки прошлого. И покорять всего лишь Лигу Европы. Тоже неплохо, конечно. Однако эта команда явно способна на большее.

Собственно, в последние месяцы «драконы» дарят болельщикам сплошной позитив. Начнём с внутренней арены: там потерпели одно поражение и с небольшим запасом возглавляют турнирную таблицу. Вечные конкуренты из «Спортинга» и «Бенфики» пыхтят, стараются, но всё равно не тянут. В Кубке Португалии дошли до полуфинала, на 22 апреля запланирована ответная встреча со всё тем же «Спортингом».

А уж в Европе сплошное раздолье. Выигрывают налево и направо. Забивают щедро, с размахом. В свою штрафную пускают только по пропускам, да и то не всегда. На одном дыхании пролетели общий этап, в 1/8 финала не заметили сопротивления мощного «Штутгарта». В Германии добились победы со счётом 2:1, на своём поле довершили начатое — 2:0. Пришёл черёд родоначальников футбола.

У тех свои заботы. Лига Европы — дело важное, редкое, уникальное. Когда ещё доведётся увидеть «Ноттингем Форест» в еврокубках? Да только вопрос сохранения прописки в АПЛ во сто крат важнее. Нельзя сказать, что на кону деньги. Ведь на кону очень большие деньги! И сам статус клуба в придачу. Положение рабочее, однако чувствовать себя в безопасности никак нельзя. Запас скромный, а сзади «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», которые от жизни в Чемпионшипе отвыкли.

На таком фоне успехи в Лиге Европы вызывают уважение. Ведь после 13-го места на общем этапе пришлось участвовать в стыковом раунде. Сняли все вопросы в первой же игре, в Турции разгромив «Фенербахче». На следующей стадии лишь в серии пенальти устранили датский «Мидтьюлланн». Для нас гораздо важнее, что состав смело можно было назвать экспериментальным. Лидеров берегли.

Полагаем, ровно то же самое ожидает нас в Португалии. Слишком уж важно сохранить лидеров в оптимальном состоянии ради сражений в АПЛ. А это значит, что задача для и без того устрашающего «Порту» облегчится. Не видим причин мудрить: на П1 дают отличный коэффициент 2.20, а победа хозяев с нулевой форой доступна за 1.58. Дальше всё зависит от вашей склонности к риску. При желании можно даже рассмотреть небольшую минусовую фору.

Ставка: «Порту» победит за 2.20.