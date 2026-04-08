«Болонья» — «Астон Вилла». Путь к мечте лежит через Унаи Эмери

У итальянцев остался один шанс попасть в еврокубки на будущий год.

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Болонья» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Болонья» — «Астон Вилла» 9 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.34. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч Лиги Европы «Болонья» — «Астон Вилла»

В этой паре должно быть очень горячо. Обе команды интригуют. Ещё и по разным причинам, что вдвойне веселее. «Астон Вилла», во-первых, просто очень хороша. При довольно куцей скамейке выдерживает график двух турниров. В Лиге Европы с ветерком долетела до четвертьфинала, в АПЛ располагается в зоне Лиги чемпионов.

Во-вторых, перед нами очередной эпизод долгоиграющего сериала «Унаи Эмери и Лига Европы». Как ты второй по престижу еврокубковый турнир ни называй, каких соперников ни подбрасывай — всё равно бывший главный тренер «Спартака» своё дело сделает. Зажёг на общем этапе, а в 1/8 финала без малейших вопросов высадил крепкий «Лилль» — 1:0 во Франции и 2:0 в Англии. Всё это с применением ротации.

У «Болоньи» случай особый. Лига Европы — последний шанс спасти сезон и через год снова оказаться в еврокубках. К этому клуб уже привык, но увы: из Кубка Италии команда вылетела на стадии четвертьфинала, а в Серии А похвастать нечем. Даже до идущей седьмой «Аталанты» далековато, а уж запрыгнуть в топ-6 – и вовсе из области фантастики. Следовательно, вопрос ставится элементарно: всё или ничего.

Либо никаких еврокубков, либо самый главный. Ведь победа в Лиге Европы гарантирует путёвку в Лигу чемпионов. С этой точки зрения жеребьёвку сложно считать приятной, зато легко назвать справедливой. Хочешь в Лигу чемпионов? Пройди финального босса. Едва ли кто-то заслуживает соответствующего статуса больше Унаи Эмери.

Неудивительно, что в предыдущем раунде «Болонья» до последней капли крови боролась с «Ромой». Девять голов на двоих, дополнительные таймы, запредельные эмоции на последних минутах. И победа: выматывающая, заслуженная, сохраняющая надежду. Отсюда и сомнения. Бирмингемцы, конечно, хороши, однако своё поле и разница в мотивации способны перевесить даже ауру Унаи Эмери.

При таких исходных данных мы бы выбирали между тотал меньше 2.5 гола за 1.83 и лобовой ничьей за 3.34. Причины на поверхности: соперники хороши, у каждого свои козыри, а цена ошибки запредельна. По крайней мере, для итальянцев. Что-то в духе 0:0 или 1:1 тут более чем вероятно.

Ставка: ничья за 3.34.