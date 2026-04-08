«Райо Вальекано» — АЕК. Марко Николич покоряет Лигу конференций

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» — АЕК Афины. Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Райо Вальекано» — АЕК 9 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Райо Вальекано» предлагается с коэффициентом 2.07. Победа АЕК оценивается коэффициентом 3.72. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.91.

Прогноз на матч Лиги конференций «Райо Вальекано» — АЕК Афины

В третьем по статусу еврокубке тоже кипит жизнь. Конкуренция тут, ясное дело, скромнее. Контингент составляют неудачники ведущих европейских лиг да крепкие представители периферийных чемпионатов. Самые звучные имена в четвертьфиналах — «Кристал Пэлас», «Фиорентина» и «Шахтёр». Оно и понятно. В конце концов, турнир именуется не Лигой конкуренций, а Лигой конференций.

«Райо Вальекано» в таком водоёме чувствует себя как рыба в воде. Пятое место на общем этапе, сразу несколько ярких побед при высокой результативности. На предыдущей стадии пришлось повозиться с турецким «Самсунспором». 3:1 на выезде вроде бы создали задел, однако пылкие османы один мяч отыграли и до последних секунд претендовали на дополнительные таймы. Обошлось.

В Ла Лиге «Райо Вальекано» при всех проблемах со стадионом умудряется показывать симпатичный и агрессивный футбол. Проблема одна, зато какая: результаты слабо сочетаются с уровнем игры. Одна из самых недобирающих очков команд в топ-5 европейских лиг: реализация ниже плинтуса, пропускают больше заслуженного. Вместо борьбы за зону еврокубков — считаное количество очков до зоны вылета.

Впрочем, в Ла Лиге хватает куда более хилых команд, так что до кошмара вряд ли дойдёт. Да и с соперником по четвертьфиналу более чем повезло. АЕК — оппонент достойный, однако ж со вполне осязаемым потолком. Про таких принято говорить: дров не наломает, велосипеда не изобретёт. Обученный коллектив с неплохим подбором исполнителей, не более.

Другое дело, что возглавляет его прекрасно знакомый отечественным любителям футбола Марко Николич. Бывший главный тренер «Локомотива» и ЦСКА на предыдущей стадии оставил не у дел словенский «Целе». 4:0 в первом матче напрочь уничтожили интригу, поражение на своём поле ни на что не влияло. Интересно глянуть на греческий клуб под активным прессингом испанцев.

Николич сохраняет тягу к прагматизму и рационализму: организация с надёжностью важнее пускания пыли в глаза. На выезде с таким соперником действовать первым номером не решится. В то же время «Райо Вальекано» склонен увлекаться, так что на гол гости вправе рассчитывать. Вертикальные атаки налажены. Хватит ли этого хотя бы для ничьей — вопрос другой. Мы же берём ИТБ 1 гола АЕКа за 2.10.

