Плей-офф КХЛ: мощь минского «Динамо» и задающий тон «Металлург»

Ну вот и добрались до 1/4 финала Кубка Гагарина. Сегодня, 9 апреля, пройдут первые матчи серий «Металлург» — «Торпедо» и «Динамо» Минск — «Ак Барс». Делаем прогнозы и собираем экспресс.

Прогноз на первый матч «Металлург» — «Торпедо»

Во втором раунде это одна из самых любопытных пар. Обе команды прошли первый раунд за пять матчей, но сделали это по-разному. «Металлург» сначала уверенно прихлопнул «Сибирь» двумя домашними победами, а затем дожал серию через очень плотные игры, минимальные счета. «Торпедо» тоже закрыло серию 4-1, но против «Северстали» у нижегородцев было куда больше хаоса и качелей.

Есть и важный фон из регулярки. В сезоне-2025/2026 «Металлург» дважды обыграл «Торпедо», причём сделал это очень уверенно — 5:1 и 4:1. Для первого матча плей-офф это не приговор, разумеется, но намёк вполне прозрачный. Главный аргумент в пользу хозяев — структура. Александр Смолин выдал 96,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 0,67, а меньшинство магнитогорцев сработало на 92,9% — это тоже лучший показатель раунда.

Хозяева постараются сразу забрать шайбу и территорию, не дать «Торпедо» разменять матч на открытый хоккей и продавить себя через глубину и спецбригады. Нижегородцы наверняка зацепятся за отдельные отрезки, но по совокупности вводных «Металлург» выглядит ближе к стартовой победе. Нам нравится вариант с победой хозяев в основное время.

Прогноз на первый матч «Динамо» Минск — «Ак Барс»

В этой паре очень многое упирается в столкновение двух сильных сторон. У минчан есть Зак Фукале, которого КХЛ признала лучшим вратарём первого раунда: четыре победы в четырёх матчах, 96,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 0,89. Плюс у «Динамо» была вторая реализация большинства в регулярке — 29,7%, а дома команда получает почти полноценного шестого полевого за счёт постоянно полной арены. Поддерживать в Минске умеют.

Но и у «Ак Барса» есть чем отвечать. Лучшим защитником первого раунда КХЛ признали Митчелла Миллера: шесть очков в пяти матчах и в графе «плюс/минус» красуется семёрка. По серии с «Трактором» отдельно отметим и Артёма Галимова, и Дмитрия Яшкина, и саму глубину казанских сочетаний. Как раз то, на чём Гатиятулин строил команду весь сезон.

Впрочем, есть ещё один важный нюанс, который делает симпатию к хозяевам вполне предметной, а не эмоциональной. Команды Квартальнова и Гатиятулина встречались четырежды, и во всех четырёх матчах побеждал первый тренер. В нынешнем же сезоне это были 4:3 дома и 7:3 в Казани. Для серии плей-офф это не приговор, но как ориентир по стилистическому удобству — очень сильный аргумент. Берём П1.

Экспресс на матчи плей-офф КХЛ 9 апреля 2026 года

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Торпедо» за 1.65.

победа минского «Динамо» в матче с «Ак Барсом» за 2.20.

Общий коэффициент: 1.65 х 2.20 = 3.63.