Экспресс на матчи Лиги Европы и Лиги конференций

Лига чемпионов — это, конечно, хорошо, но в других еврокубковых соревнованиях интрига тоже кипит вовсю. Сегодня, 9 апреля, следим за первыми матчами 1/4 финала Лиги Европы «Болонья» — «Астон Вилла» и «Порту» — «Ноттингем Форест», а также за первым матчем 1/4 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» — АЕК Афины.

Прогноз на матч «Болонья» — «Астон Вилла»

В этой паре должно быть очень горячо. Обе команды интригуют. Ещё и по разным причинам, что вдвойне веселее. «Астон Вилла», во-первых, просто очень хороша. При довольно куцей скамейке выдерживает график двух турниров. В Лиге Европы с ветерком долетела до четвертьфинала, в АПЛ располагается в зоне Лиги чемпионов.

У «Болоньи» случай особый. Лига Европы — последний шанс спасти сезон и через год снова оказаться в еврокубках. Неудивительно, что в предыдущем раунде «Болонья» до последней капли крови боролась с «Ромой». Отсюда и сомнения. Бирмингемцы, конечно, хороши, однако своё поле и разница в мотивации способны перевесить даже ауру Унаи Эмери. Думается, ничья здесь вполне может быть.

Прогноз на матч «Порту» — «Ноттингем Форест»

Разочарование от нынешней версии «Порту» ровно одно: жаль, что не в Лиге чемпионов! Там им сейчас самое место, даже на стадии четвертьфинала. Увы, пришлось расплачиваться за ошибки прошлого. И покорять всего лишь Лигу Европы. Тоже неплохо, конечно. Но эта команда явно способна на большее. Собственно, в последние месяцы португальцы дарят болельщикам сплошной позитив. И в Европе, и на внутренней арене.

Что насчёт соперника? Лига Европы — дело важное, редкое, уникальное. Когда ещё доведётся увидеть «Ноттингем Форест» в еврокубках? Да только вопрос сохранения прописки в АПЛ во сто крат важнее. Слишком уж важно сохранить лидеров в оптимальном состоянии. А это значит, что задача и без того устрашающего «Порту» облегчится. Не видим причин мудрить: на П1 дают отличный коэффициент.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — АЕК Афины

В третьем по статусу еврокубке тоже кипит жизнь. Конкуренция тут, ясное дело, скромнее. Оно и понятно. В конце концов, турнир именуется не Лигой конкуренций, а Лигой конференций. «Райо Вальекано» в таком водоёме чувствует себя как рыба в воде. Пятое место на общем этапе, сразу несколько ярких побед при высокой результативности. Проблема одна: результаты слабо сочетаются с уровнем игры. Одна из самых недобирающих очков команд в топ-5 европейских лиг, если взять Ла Лигу.

АЕК — оппонент достойный, однако ж со вполне осязаемым потолком. Про таких принято говорить: дров не наломает, велосипеда не изобретёт. Другое дело, что возглавляет его прекрасно знакомый отечественным любителям футбола Марко Николич. Бывший главный тренер «Локомотива» и ЦСКА сохраняет тягу к прагматизму и рационализму. В то же время «Райо Вальекано» склонен увлекаться, так что на гол-другой гости вправе рассчитывать.

Экспресс на еврокубковые матчи 9 апреля 2026 года

Ставка 1: ничья в матче «Болонья» — «Астон Вилла» за 3.34.

ничья в матче «Болонья» — «Астон Вилла» за 3.34. Ставка 2: «Порту» победит «Ноттингем Форест» за 2.20.

«Порту» победит «Ноттингем Форест» за 2.20. Ставка 3: ИТБ 1 гола АЕКа в матче с «Райо Вальекано» за 2.10.

Общий коэффициент: 3.34 х 2.20 х 2.10 = 15.4.