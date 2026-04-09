«Париж» — «Монако». Головин и восьмая победа подряд

10 апреля состоится матч 29-го тура Лиги 1 Франции «Париж» — «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч «Париж» — «Монако» 10 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Парижа» предлагается с коэффициентом 3.89. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 1.99. Ничейный исход можно найти в линии за 3.91.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Париж» — «Монако»

На первый взгляд всё выглядит просто: «Монако» выше классом, выше по задачам и в целом давно адаптирован к лиге. Но именно здесь есть ловушка. Парижане подходят к игре после ничьей с «Лорьяном» и на серии шести матчей без поражений в Лиге 1. Команда Антуана Комбуаре сохраняет комфортный зазор над зоной вылета. Для середняка, который почувствовал почву под ногами, это очень серьёзный буст.

С другой стороны, у «Монако» фон очень солидный. Победа над «Марселем» стала седьмой подряд в чемпионате Франции. Монегаски вплотную подобрались к верхней части таблицы и идут пятыми с 49 очками. До топ-3 не хватает одного очка. Если брать только чемпионат, март у них получился очень весомым. Были победы над «ПСЖ», «Брестом» и «Лионом», а теперь ещё и важнейшие 2:1 с «Марселем» — главным конкурентом.

Но история этой пары не позволяет слепо ставить на гостей. В первом круге «Париж» уже обыграл «Монако» на выезде, это был настоящий подвиг. То есть у хозяев теперь есть ощущение, что этого соперника можно кусать. А когда к этому добавляется домашнее поле и текущая серия без поражений, уверенность в собственных силах только возрастает.

Расклад здесь видится примерно таким. «Монако» должен быть ближе к победе просто за счёт уровня, глубины и текущего хода, но лёгкого вечера не обещает вообще ничего. Парижане сейчас достаточно устойчивы, чтобы не развалиться под первым же давлением, а монегаски слишком хороши впереди, чтобы всерьёз рассматривать их без забитого мяча. Мы будем ждать П2, но голы в обе стороны в качестве ставки тоже можно рассмотреть.

Ставка: «Монако» победит за 1.99.