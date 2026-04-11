АПЛ: «Ливерпуль» заделался в середняки, а «Арсенал» расслабляется после ЛЧ

Первые четвертьфиналы в Лиге чемпионов и других еврокубковых соревнованиях отгремели, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 11 апреля, в английской Премьер-лиге пройдут некоторые встречи 32-го тура. Отдельное внимание обратим на матчи «Ливерпуль» — «Фулхэм» и «Арсенал» — «Борнмут».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Строго говоря, перед нами противостояние двух прямых конкурентов. А как иначе, если после 31 тура чемпионата Англии между ними всего пять очков? Это говорит сразу о нескольких вещах. Во-первых, конечно, об откровенно бледном и лихорадочном сезоне в исполнении «Ливерпуля». Второй момент — как же симпатичен «Фулхэм»!

Стабильности у «Ливерпуля» нет и близко, за удачным отрезком обязательно следует просадка. А для попадания в Лигу чемпионов нужно финишировать в топ-5. Отрыв от «Челси» – одно очко. А Марку Силва в «Фулхэме» выстроил очень крепкий коллектив. Между прочим, реже всех в чемпионате Англии играющий вничью. И сейчас сохраняет осязаемые шансы на еврокубки.

С одной стороны, мерсисайдцы будут думать о Лиге чемпионов: игра с лондонцами попала ровно между двух битв с «ПСЖ». С другой — «Фулхэм» очень хорош дома, а вот в гостях набрал 15 очков за 15 матчей. Что особенно важно — забил лишь 16 раз. Вероятно, игра получится не такой бодрой, как ожидается. Хозяевам на фоне плотного графика будет трудно показать свой лучший футбол. Разумно увеличить акцент на оборону. Берём ИТМ 1 гола «Фулхэма» за 1.81.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут»

К этой встрече «Арсенал» подходит лидером английской Премьер-лиги, а март команда Микеля Артеты прошла идеально. Вот только фон далеко не безоблачный. 4 апреля лондонцы вылетели из Кубка Англии, уступив «Саутгемптону» 1:2, а 22 марта проиграли в финале Кубка лиги «Манчестер Сити». То есть фактически возможность выиграть титул остаётся в АПЛ и Лиге чемпионов. Кстати, матч с «Борнмутом» зажат как раз между четвертьфиналами Лиги чемпионов со «Спортингом» 7 и 15 апреля.

У «Борнмута» положение скромнее, однако команда Андони Ираолы очень неприятна своей живучестью. По состоянию на последний тур АПЛ у неё тянется 11-матчевая беспроигрышная серия. Получали все – от мала до велика. Это уже давно не тот соперник, которого можно вынести на одном только классе. В прошлой очной встрече «канониры» выиграли, но получили два мяча и полную корзину нервов.

Сейчас оборона «канониров» высасывает воздух из любой атаки, но на фоне борьбы в Лиге чемпионов может и дать осечку. Дома и по качеству состава «Арсенал» сильнее, плюс в чемпионате лондонцы до паузы шли без осечек. Однако у них очень плотный еврокубковый график, а «Борнмут» подходит к выезду свежим и на хорошей серии. Поэтому хозяева ближе к победе, но вариант с обменом голами выглядит интереснее простой ставки на фаворита.

Экспресс на матчи АПЛ 11 апреля 2026 года

ИТМ 1 гола «Фулхэма» в матче с «Ливерпулем» за 1.81. Ставка 2: обе забьют в матче «Арсенал» — «Борнмут» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.80 = 3.26.