«Барселона» после 0:2 с «Атлетико», «Балтика» в РПЛ и гроссмейстер Спаллетти

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований отгремели, у команд будет время провести на выходных встречи на внутренней арене. Сегодня, 11 апреля, следим за играми Ла Лиги, РПЛ и Серии А.

Прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол»

«Эспаньол» лихо начал сезон, практически не проигрывал и долгое время занимал пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Созданный задел перед зоной вылета и ряд травм ударили по мотивации и результатам. С тех пор не могут выиграть в Ла Лиге на протяжении 13 туров, но поражения строго в один-два мяча. А так «Эспаньол» остаётся крайне неприятной и колючей командой.

«Барселона» 8 апреля провела первый матч Лиги чемпионов с «Атлетико» — и в середине недели её ждёт ответная встреча. После 0:2 в первой игре ЛЧ будет явно не до дерби. На таком фоне игра наверняка получится тяжёлой, вязкой. По крайней мере, поначалу. Так что тотал меньше 0.5 гола в первые 30 минут за 2.55 или даже ничья в первом тайме за 3.28 имеют право на жизнь. А уж после перерыва длина скамейки и разница в классе наверняка скажутся.

Прогноз на матч «Балтика» — «Пари Нижний Новгород»

После 23 туров калининградцы идут четвёртыми с 43 очками в плотной группе конкурентов, тогда как «Пари Нижний Новгород» остаётся на 14-м месте с 20 очками и пытается избежать прямого вылета. Очки нужны всем. Плюс в первом круге команды сыграли 0:0, так что ждать здесь фестиваля голов с первых минут не очень-то нужно.

Есть и важный стилистический момент. «Балтика» пропустила два мяча в одном матче РПЛ впервые с лета 2025 года, а потому наверняка заберёт инициативу и не станет безоглядно раскрываться. «Пари НН» тоже почти наверняка попробует упростить игру. На дистанции 90 минут хозяева выглядят надёжнее, но для чистой победы коэффициент уже не самый вкусный. Так что придётся выбирать: «тотал меньше 2.5 мяча», «обе забьют — нет» или ничья в одном из таймов.

Однако мы бы рискнули и взяли победу «Балтики» с разницей в один-два мяча. С созиданием на домашнем стадионе у калининградцев никаких проблем нет, при этом «Пари НН» на выезде плох в атаке, но наверняка всеми силами будет цепляться за результат.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Перед нами битва двух побратимов с похожей жизненной траекторией: напрочь завалили первые месяцы, быстро уволили тренеров, старательно продвигаются наверх. В последнее время результаты просели, вылетели из Лиги чемпионов — и вот мы здесь. Спаллетти и Палладино проделали великолепную работу, на лету поправив положение команд.

На таком фоне каждая осечка способна привести к невыполнению задачи на сезон. По крайней мере, в Серии А. Вот что получаем: ставки высоки, тренеры замечательные, уровень футболистов как минимум неплох. Все ингредиенты для услады гурманов! Правда, скорее по атмосфере и интриге, чем по количеству голов. Особенно у такого гроссмейстера, как Лучано Спаллетти. Пожалуй, тактика будет превалировать над всем остальным. Во всяком случае, поначалу.

Экспресс на футбол 11 апреля 2026 года

Общий коэффициент: 2.55 х 2.00 х 1.95 = 9.94.