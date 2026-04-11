Матч сезона «Зенит» — «Краснодар»: кто в России всех сильнее

12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата России

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, а победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 4.72. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Как дела у «Зенита»

Первый месяц после возобновления сезона выдался более чем успешным по результатам и более чем удручающим — по качеству футбола. Четыре пенальти за четыре тура — дело хорошее. В остальном созидание давалось с колоссальным трудом. Болельщики «Зенита» к подобному привыкли: состав меняется, проблемы остаются.

Дальше на первый план вышел календарь. Возвращаться после международной паузы домашним матчем с «Крыльями Советов» всегда приятно. Да ещё и после того, как оттуда в спешном порядке катапультировался Магомед Адиев. А вот 8 апреля играли в Кубке России со «Спартаком». Получается, две встречи повышенной значимости подряд. Не отвыкли ли сине-бело-голубые от такого графика? Судя по поражению от красно-белых — отвыкли.

Как себя чувствует «Краснодар»

Март прошли уверенно. Пара провалов имелась, хоть и с разными последствиями. Чувствительное поражение от ЦСКА в первом матче Кубка России полностью перекрыли разгромом в ответном — прошли дальше. А вот поражение от «Рубина», конечно, огорчило. Но там и соперник при Франке Артиге встрепенулся, и погодные условия оказались так себе. А в остальном — порядок.

Эдуард Сперцян в строю, хотя неделя без тренировок рискует сказаться. Линия полузащиты у «быков» хороша, но, во-первых, Сперцян очевидный лидер и равнозначной замены ему нет. Есть и во-вторых: как назло, зимой конкуренция в центре поля ослабла, отдали пару исполнителей ротации. Правда, из-за дисквалификации не будет Черникова: потеря ощутимая, однако куда менее страшная.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля 2026 года

Разумеется, «Зенит» считается у букмекеров фаворитом. Причин хватает даже при выносе судейства за скобки. Прежде всего состав близок к оптимальному — выбор у Сергея Семака куда более широкий. Второе: в Санкт-Петербурге краснодарцы не побеждали аж с апреля 2018 года. Восемь лет прошло.

В то же время списывать «Краснодар» по меньшей мере странно, так что линия кажется перебором. Смотрите. Гости тоже играли в Кубке России, но они остались в Пути РПЛ. С чистой совестью использовали ротацию с прицелом на ответный матч. «Зенит» же проведёт вторую игру повышенной значимости за 3,5 суток. Остались ли эмоции и силы?

И главное. При всех поражениях и ничьих в Северной столице «Краснодар» забивал в 11 последних случаях. В составе по-прежнему лучший форвард РПЛ Джон Кордоба, солидная группа поддержки и находчивые стандарты. А на ИТБ 1 гола гостей дают дают аж 2.35! Берём и говорим спасибо. Если верить статистике, как минимум возврат тут гарантирован.

Ставка: ИТБ 1 гола «Краснодара» за 2.35.