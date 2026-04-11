Челси — Ман Сити: прогноз и трансляция матча 12 апреля 2026 года

Матч недели АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»: вечер крушения надежд
Алексей Серяков
Матч недели АПЛ «Челси» — «Ман Сити»: прогноз
Чьи-то шансы на спасение сезона резко обрушатся.

12 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что думают букмекеры о матче чемпионата Англии

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.25, а победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 4.03.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Как дела у «Челси»

Боль и тоска. Спасибо хоть жеребьёвка Кубка Англии подкинула в четвертьфинале самого слабого из всех возможных соперников — скромнейший «Порт Вейл». Про Кубок лиги уже и вспоминать неприлично, Лига чемпионов закончилась смачными 2:8 по сумме двух матчей с «ПСЖ». Кто теперь вспомнит, что до того самого «привоза» играли не хуже действующего обладателя трофея, а счёт был 2:2?

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

В АПЛ не могут воспользоваться проблемами «Ливерпуля»: шестое место, одно очко до пятой строчки. Её хватит для попадания в Лигу чемпионов. А вот в случае поражения ситуация окажется угрожающей. Взгляните на календарь: «Манчестер Юнайтед», бьющийся за выживание «Ноттингем», «Ливерпуль» и избавившийся от Игора Тудора «Тоттенхэм». Четыре очка отставания с таким графиком — это много.

Как себя чувствует «Манчестер Сити»

Немногим лучше. По крайней мере, забрали Кубок английской лиги три недели назад, перетерпев «Арсенал» (2:0). В остальном поводов для гордости мало: в Лиге чемпионов по делу вылетели от мадридского «Реала». Под руководством Альваро Арбелоа! Без Килиана Мбаппе! Что тут добавишь? Провал, просто провал.

В АПЛ перед международной паузой сгоняли две ничьих кряду, тем самым отпустив «Арсенал» аж на девять очков. Игра в запасе — дело хорошее, однако даже шесть очков — слишком много. А уж в случае осечки на «Стэмфорд Бридж» всерьёз рассуждать о чемпионской гонке будет невозможно. «Арсенал», конечно, славится умением поскальзываться на банановой кожуре, но не до такой же степени.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 апреля 2026 года

Вот и получается, что перед нами матч больших надежд: поражение резко снижает шансы соперников на выполнение задачи. Как будто бы наблюдаются предпосылки к осторожному футболу, правда? А если взглянуть на историю противостояния, желание заиграть «низ» только возрастёт.

Как спортивные федерации теперь получают деньги букмекеров. РСФ начал работу

Сами посудите: лишь в одной из пяти последних очных встреч соперники забивали три и более мячей. В первом круге выдали 1:1 — и это ещё Энцо Фернандес спас лондонцев от поражения на 90+4-й минуте. Конечно, возникает вопрос: а способен ли нынешний «Челси» в принципе надёжно действовать в обороне весь матч, не занимаясь самовредительством и благотворительностью по отношению к оппонентам?

Честно говоря, сомнения имеются. На такой случай можно не брать тотал меньше 2.5 гола за 2.45, а подстраховаться: тотал меньше 3 мячей идёт за 1.95. При 2:1 или 3:0 произойдёт возврат.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.95.

