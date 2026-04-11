«Комо» — «Интер». Попытка №5 от Сеска Фабрегаса

12 апреля в матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Комо» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Комо» — «Интер» 12 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.30. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Комо» — «Интер»

Международная пауза рискует оказаться врагом чемпионской интриги в Серии А. Перед уходом на перерыв «Интер» выдал непривычно тусклый отрезок с тремя матчами без побед. Конкуренты тоже не были идеальны, однако ж подобрались на расстояние шести-семи очков. Тут бы дождаться ещё одной осечки и усилить давление, пока лидер явно лишился уверенности. Однако вместо того — две недели привычного сюжета о сборной Италии и чемпионате мира.

Представителей национальных команд у «Интера» хватало. Им, конечно, выпала дополнительная физическая нагрузка, хотя после вылета из Лиги чемпионов график стал свободнее. Зато была возможность переключиться, чтобы потом с новыми силами вернуться к клубным делам. «Рома» осталась позади, оставшийся календарь более чем приятный.

Никого мощнее «Лацио» и «Болоньи» подопечные Кристиана Киву в Серии А не встретят, а обе эти команды застряли в середине турнирной таблицы. Так что «Комо» — чуть ли не последний шанс оживить гонку за скудетто. Благо что они-то как раз до международной паузы дышали огнём: пять побед подряд!

Сеску Фабрегасу перерыв точно не требовался, только кто ж будет спрашивать. У него свои заботы: до исторического попадания в Лигу чемпионов несколько шагов. «Милан» с «Наполи» впереди, а вот в спину подпирают сразу два клуба с историей — «Ювентус» и «Рома». Ради места в Лиге чемпионов они наверняка готовы тихонько поболеть за «Интер», пока никто не видит.

Первые личные встречи после выхода «Комо» в элитный дивизион проходили в одну калитку — три сухие победы миланцев из трёх возможных. Они ещё и повышали градус: дважды по 2:0 в прошлом сезоне, чувствительные 4:0 — в первом круге нынешнего. Фабрегас оказался наказан за наивность и чрезмерную смелость. После чего, похоже, сделал выводы.

По крайней мере, в начале марта в первой игре полуфинала Кубка Италии действовал осмотрительнее. Мяч держали, но куда более осторожно и прагматично. Игра выдалась вялой, почти без моментов. Закончили нулями. Есть подозрение, что и сейчас обойдётся без фейерверка. Грубо говоря, мирный исход вполне устроит обе стороны. Так что мы бы выбирали между лобовой ничьей за 3.44 и тоталом меньше 2.5 гола за 1.96.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.96.