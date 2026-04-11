«Ростов» — «Спартак». Цена победы над «Зенитом»

12 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 12 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 3.30, в то время как победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не ждут слишком высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» подходит к этой встрече с 10-го места в таблице, набрав 25 очков после 23 туров. У «Спартака» положение заметно лучше: 41 очко и шестая строчка. При этом в последнем туре южане обыграли на выезде «Пари НН» со счётом 1:0, а красно-белые дома дожали «Локомотив» в дерби — 2:1.

Но если смотреть глубже, картина для хозяев всё равно тревожная. В пяти последних матчах РПЛ у «Ростова» только одна победа: помимо 1:0 с «Пари НН», были 0:1 от «Ахмата», 0:1 от московского «Динамо», 1:1 с «Балтикой» и 1:2 – от «Краснодара». Да, календарь лёгким назвать трудно, только на этом отрезке команда забила всего два мяча, а четыре из пяти встреч получились «низовыми». Скромно.

У «Спартака» динамика бодрее. В чемпионате России после поражения от «Зенита» со счётом 0:2 москвичи последовательно обыграли «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1). Если взять пять последних туров, то там у красно-белых четыре победы — ещё над «Сочи» и «Акроном». Но есть нюанс: 8 апреля команда провела тяжёлый кубковый матч в Санкт-Петербурге, сыграла с «Зенитом» 0:0 и прошла дальше только по пенальти — 7:6.

Есть и важная деталь по самой паре. В первом круге соперники сыграли 1:1 в Москве, причём «Спартак» тогда спасался в меньшинстве. То есть лёгкого футбола между этими командами и тогда не получилось, а сейчас предпосылок к открытому размену едва ли стало больше.

Расклад здесь видится довольно осторожный. «Спартак» объективно сильнее по качеству состава и по текущему темпу набора очков, однако после кубкового выезда в Петербург вряд ли полезет в безрассудный футбол. «Ростов» же в принципе слишком мало создаёт, чтобы ждать от него яркой встречи. Поэтому ставка на исход выглядит менее удобной, чем ставка на общий сценарий игры. Нам нравится вариант с невысокой результативностью.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.