Гигаматч «Зенит» — «Краснодар» в РПЛ и эконом-режим «Спартака»

Российская Премьер-Лига неумолимо быстро движется к финишной прямой. Сегодня, 12 апреля, следим за некоторыми матчами 24-го тура. А посмотреть есть на что! Идущий вторым «Зенит» принимает лидирующий «Краснодар», а «Спартак» приехал в Ростов-на-Дону после победного вечера в Кубке России.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар»

Разумеется, «Зенит» считается у букмекеров фаворитом. Причин хватает даже при выносе судейства за скобки. Прежде всего состав близок к оптимальному — выбор у Сергея Семака куда более широкий. Второе: в Санкт-Петербурге краснодарцы не побеждали аж с апреля 2018 года. Восемь лет прошло.

В то же время списывать «Краснодар» по меньшей мере странно, так что линия кажется перебором. Смотрите. Гости тоже играли в Кубке России, но они остались в Пути РПЛ. С чистой совестью использовали ротацию с прицелом на ответный матч. «Зенит» же проведёт вторую игру повышенной значимости за 3,5 суток. Ранее вылетели из Кубка России от «Спартака». Остались ли эмоции и силы?

И главное. При всех поражениях и ничьих в Северной столице «Краснодар» забивал в 11 последних случаях. В составе по-прежнему лучший форвард РПЛ Джон Кордоба, солидная группа поддержки и находчивые стандарты. А на ИТБ 1 гола гостей дают дают аж 2.35! Берём и говорим спасибо.

Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»

В пяти последних матчах РПЛ у «Ростова» только одна победа: помимо 1:0 с «Пари НН», были 0:1 от «Ахмата», 0:1 от московского «Динамо», 1:1 с «Балтикой» и 1:2 – от «Краснодара». Да, календарь лёгким назвать трудно, только на этом отрезке команда забила всего два мяча, а четыре из пяти встреч получились «низовыми». Скромно.

У «Спартака» динамика бодрее. В чемпионате России после поражения от «Зенита» со счётом 0:2 москвичи последовательно обыграли «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1). Если взять пять последних туров, то там у красно-белых четыре победы — ещё над «Сочи» и «Акроном». Но есть нюанс: 8 апреля команда провела тяжёлый кубковый матч в Санкт-Петербурге, сыграла с «Зенитом» 0:0 и прошла дальше только по пенальти — 7:6.

Расклад здесь видится довольно осторожный. «Спартак» объективно сильнее по качеству состава и по текущему темпу набора очков, однако после кубкового выезда в Петербург вряд ли полезет в безрассудный футбол. «Ростов» же в принципе слишком мало создаёт, чтобы ждать от него яркой встречи. Поэтому ставка на исход выглядит менее удобной, чем ставка на общий сценарий игры. Нам нравится вариант с невысокой результативностью.

Экспресс на матчи РПЛ 12 апреля 2026 года

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Ростов» — «Спартак» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.35 х 1.85 = 4.34.