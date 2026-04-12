Топ-матч «Челси» — «Ман Сити» и очередная попытка Фабрегаса забить «Интеру»

На следующей неделе пройдут ответные матчи в 1/4 финала Лиги чемпионов, но пока всё внимание на внутреннюю арену. В чемпионате Англии следим за топ-матчем «Челси» — «Манчестер Сити», а в чемпионате Италии — за пятой попыткой «Комо» забить «Интеру».

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

У «Челси» в АПЛ шестое место и одно очко до пятой строчки. В других турнирах потерпели фиаско. У «Манчестер Сити» дела немногим лучше. «Арсенал» оторвался сильно. Так что перед нами матч больших надежд: поражение резко снижает шансы соперников на выполнение задачи. Как будто бы наблюдаются предпосылки к осторожному футболу, правда? А если взглянуть на историю противостояния, желание заиграть «низ» только возрастёт.

Сами посудите: лишь в одной из пяти последних очных встреч соперники забивали три и более мячей. В первом круге выдали 1:1 — и это ещё Энцо Фернандес спас лондонцев от поражения на 90+4-й минуте. Конечно, возникает вопрос: а способен ли нынешний «Челси» в принципе надёжно действовать в обороне весь матч, не занимаясь самовредительством и благотворительностью по отношению к оппонентам?

Честно говоря, сомнения имеются. На такой случай можно не брать тотал меньше 2.5 гола за 2.45, а подстраховаться: тотал меньше 3 мячей идёт за 1.95. При 2:1 или 3:0 произойдёт возврат.

Прогноз на матч «Комо» — «Интер»

Международная пауза рискует оказаться врагом чемпионской интриги в Серии А. Перед уходом на перерыв «Интер» выдал непривычно тусклый отрезок с тремя матчами без побед, но теперь встрепенулся. Сеску Фабрегасу и «Комо» же перерыв точно не требовался, только кто ж будет спрашивать. У него свои заботы: до исторического попадания в Лигу чемпионов несколько шагов.

Первые личные встречи после выхода «Комо» в элитный дивизион проходили в одну калитку — три сухие победы миланцев из трёх возможных. Они ещё и повышали градус: дважды по 2:0 в прошлом сезоне, чувствительные 4:0 — в первом круге нынешнего. Фабрегас оказался наказан за наивность и чрезмерную смелость. После чего, похоже, сделал выводы.

По крайней мере, в начале марта в первой игре полуфинала Кубка Италии действовал осмотрительнее. Мяч держали, но куда более осторожно и прагматично. Игра выдалась вялой, почти без моментов. Закончили нулями. Есть подозрение, что и сейчас обойдётся без фейерверка. Грубо говоря, мирный исход вполне устроит обе стороны. Так что мы бы выбирали между лобовой ничьей за 3.44 и тоталом меньше 2.5 гола за 1.96.

Экспресс на футбольные матчи 12 апреля 2026 года

тотал меньше 3 мячей в матче «Челси» — «Манчестер Сити» за 1.95. Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Комо» — «Интер» за 1.96.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.96 = 3.82.