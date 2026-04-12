«Акрон» — «Динамо» Москва. Сухостью тут не пахнет

13 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва 13 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 4.27, в то время как победа «Динамо» Москва оценивается коэффициентом 1.75. Ничейный исход можно найти в линии за 4.32.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Динамо» Москва

«Акрон» перед 24-м туром был на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, а московское «Динамо» шло восьмым. По положению и афише можно было бы считать гостей фаворитами, но всё не так прямолинейно. У тольяттинцев хватает проблем с набором очков, зато матчи с их участием часто получаются для фаворитов нервными и открытыми.

Если смотреть на последние пять туров РПЛ, у «Акрона» картина тяжёлая: поражения 0:2 от «Оренбурга», 3:4 от «Спартака», 1:5 от «Локомотива» и 1:2 от ЦСКА при ничьей 1:1 с «Ахматом». То есть команда Заура Тедеева на этом отрезке пропустила 14 мячей. Но в то же время только однажды ушла с поля без забитого гола. То есть кусается и бой даёт каждому.

У «Динамо» форма заметно бодрее. В чемпионате России команда Ролана Гусева весной одолела «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0), а затем притормозила — уступила «Зениту» (1:3) и сыграла 3:3 с «Оренбургом». Плюс 8 апреля бело-голубые провели ещё и кубковый матч с «Краснодаром», где была нулевая ничья. Получается, впереди выезд к неприятному сопернику на фоне отсутствия свежести и плотного графика.

Есть и важная деталь по самой паре. В первом круге «Акрон» победил «Динамо» в Москве — 2:1. Тогда тольяттинцы забили дважды после перерыва и показали, что могут играть смело, а не только от обороны. ЦСКА, с трудом спасшийся в Самаре не так давно, не даст соврать.

Расклад здесь видится довольно интересный. «Динамо» всё же сильнее по составу и лучше идёт в нынешнем сезоне, поэтому ставка на чистую победу клуба выглядит понятной. Однако у москвичей в последних двух встречах чемпионата России шесть пропущенных мячей, а «Акрон» дома обычно не отказывается от смелой игры. Поэтому вариант с обменом голами при тотал больше 2.5 мяча выглядит заманчиво.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.