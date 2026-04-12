«Манчестер Юнайтед» — «Лидс». До Лиги чемпионов рукой подать

13 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Лидс» 13 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.63. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

В первом круге гордый «Лидс» на своём поле отобрал очки у фаворита. Всё было вполне по делу — 1:1, причём «Манчестер Юнайтед» пришлось отыгрываться. В тот день крайне удачно на замену вышел Джошуа Зиркзее. В оставшееся время у обеих сторон были моменты, но голов зрители больше не увидели. Важно напомнить, что к тому моменту манкунианцами ещё руководил Рубен Аморим.

С тех пор многое изменилось. По большей части это касается хозяев: у «Лидса» и к началу 2026 года всё было хорошо. Даже, пожалуй, получше нынешнего. Важно другое: сейчас обе команды находятся в похожем положении. До выполнения ключевой задачи на сезон вроде бы рукой подать, однако пара осечек рискует всё испортить.

«Манчестер Юнайтед» близок к спасению чемпионата. Цель ясна — возвращение в Лигу чемпионов: там статус, принципиально иной уровень интереса, повышенные выплаты от спонсоров, а главное — большие призовые от УЕФА. В нынешнем состоянии клуба это особенно важно. Для попадания в ЛЧ хватит места в пятёрке. Хотя лучше, конечно, забраться повыше.

Пока получается. Результаты вроде бы просели — всего четыре очка в трёх предыдущих турах. Помогли два обстоятельства. Первое: соперники грешат ещё активнее, временами словно играют в поддавки. Второе: тут же последовала международная пауза. Вовремя. Пора переключиться, перезагрузиться и приступить к завершению задачи с новыми силами.

«Лидс» же намерен сохранить прописку в элитном дивизионе. 33 очка за 31 тур — график добротный, но пограничный. «Вест Хэм», «Ноттингем» и «Тоттенхэм» изо всех сил пытаются избежать отправки в Чемпионшип. А значит, вся борьба впереди. Если бы не серия из шести матчей без побед, было бы гораздо проще. Так что и тут пауза подоспела кстати.

Что имеет значение: «Лидс» не забивал в четырёх предыдущих турах АПЛ, а «МЮ» не играл «на ноль» с 23 февраля (1:0 в матче с «Эвертоном»). Есть подозрение, что после просадки результатов в середине марта последует увеличение акцента на оборону. Раз так, особых подвигов от гостей не ждём. Созидают они с трудом, а оборона на стандартах у манкунианцев улучшилась. ИТМ 1 гола «Лидса» за 1.73 — качественное предложение.

Ставка: ИТМ 1 гола «Лидса» за 1.73.