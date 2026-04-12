«Фиорентина» — «Лацио». Паоло Ваноли в ударе

«Фиалки» перестали проигрывать и близки к тому, чтобы избежать вылета.

13 апреля в матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Фиорентина» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио» 13 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.27. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 2.93.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио»

Программа 32-го тура итальянской Серии А закроется в понедельник одним матчем. Вывеска более чем приятная: гораздо чаще за пределы выходных ставят что-то артхаусное. Справедливости ради, оба клуба знавали куда более успешные времена. Впрочем, сейчас они чувствуют себя сравнительно неплохо. Пару месяцев назад было хуже.

«Фиорентина» напрочь завалила старт сезона, сменила главного тренера и потихоньку выправила положение. Говорить о каком-то возрождении не приходится, проблем выше крыши. Однако из зоны вылета с горем пополам выползли — и на том спасибо. Отрыв, впрочем, минимальный, так что расслабляться рано и вся работа впереди.

Задача предельно простая — избежать понижения в классе без лишних нервов, после чего забыть этот жуткий сезон как страшный сон. С февраля «фиалки» практически не проигрывают, исправно набирая очки. Однозначный провал был ровно один — 0:3 от «Удинезе» на выезде. Это одна из самых атлетичных команд страны, играть против неё всегда неприятно.

У «Лацио» расклад иной. Перед международной паузой выдали три победы подряд. 2:1 с «Сассуоло» — это ладно. А как вам 1:0 с «Миланом»? Или 2:0 в Болонье? Самое замечательное, что на Серию А римляне имеют полное право махнуть рукой. Они восьмые и до зоны еврокубков уже не доберутся. Во многом линия букмекеров связана с этим обстоятельством.

Все мысли — о Кубке Италии! Там добрались до полуфинала, в первом матче разошлись миром с «Аталантой» (2:2), а второй состоится 22 апреля. Вроде бы можно не напрягаться, но «Лацио», похоже, именно это и требовалось. Расслабились, заиграли в своё удовольствие — и победы пошли.

В первом круге соперники выдали инфарктные 2:2. «Фиорентина» вышла вперёд на 89-й минуте, «Лацио» спасся на 90+5-й. Оба гола — с пенальти. Сейчас «фиалкам», грубо говоря, просто нужнее. Они на ходу, мотивация запредельная, ещё и своё поле. В то же время повышенная миролюбивость в родных стенах напрягает — три ничьих в четырёх предыдущих матчах Серии А. Проверим ещё одну: этот результат вполне устроит оба коллектива.

Ставка: ничья за 2.93.