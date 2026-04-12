Факел — Родина: прогноз и трансляция матча 13 апреля 2026 года

Матч недели в Первой лиге «Факел» — «Родина»: РПЛ, встречай новичков!
Алексей Серяков
«Факел» — «Родина»: прогноз на матч
Два лучших клуба сойдутся в Воронеже.

13 апреля состоится матч 28-го тура Первой лиги «Факел» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что думают букмекеры о матче Первой лиги

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 2.42, а победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.12. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Как дела у «Факела»

Первый месяц после возобновления сезона вызвал кучу противоречий. А ведь как здорово всё начиналось: на своём поле по делу обыграли «Урал» (1:0), на тот момент главного преследователя в турнирной таблице. После чего, похоже, успокоились и расслабились. Оно и понятно — отрыв достиг угрожающих значений.

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

Вот только «Лучшая лига мира» такого отношения не прощает. В трёх последующих встречах остались без побед — небывалое дело для явного лидера турнира. Впрочем, 1 апреля дали понять, что это была лишь шутка. В перенесённом из-за погоды матче с крепким «Нефтехимиком» показали прежнее лицо. Заслуженно победили — 2:0. Снова чувствуют себя крайне комфортно.

Как себя чувствует «Родина»

Весеннюю часть первенства начали выше всяких похвал. Нужно очень сильно придираться, чтобы найти пятна на солнце. Не выиграли в Хабаровске, хотя вели в счёте 2:0 после первого тайма? Начинать игру в восемь утра после тяжелейшего перелёта и в принципе забить два мяча — редчайшее достижение. Во втором тайме в численном большинстве дважды пропустили с пенальти. Бывает.

В остальном — сплошь победы. Что особенно приятно — при высокой результативности. Обычно отгружают в чужие ворота не менее двух голов. В особых случаях повышают планку: «Чайка» получила пять штук, «Уралу» досталось три. Самая результативная команда Первой лиги.

Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам
Минфин спасает букмекеров? Почему просят отложить законопроект о запрете ставок должникам

Прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Родина» 13 апреля 2026 года

Генеральная репетиция перед РПЛ? Похоже на то. С «Факелом» всё понятно: в нужный момент сплотился, выправил результаты и восстановил комфортный задел. Сложно представить расклад, при котором воронежцы опустятся хотя бы на второе место. Не говоря уж о третьем. Путёвку в элитный дивизион однозначно заслужили, вопросов нет.

«Родина» — самая горячая команда весны. Забивает много и с удовольствием. Пройти проверку лидером крайне полезно. Если где-то что-то барахлит — соперник обнаружит и воспользуется. В первом круге москвичи добились победы со счётом 2:0, но в родных стенах «Факел» непогрешим. 10 побед и три ничьих в 13 матчах при трёх пропущенных! При всём уважении к гостям зацепиться будет сложно. Возьмём П1 за 2.42.

Ставка: «Факел» победит за 2.42.

