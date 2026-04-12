ЦСКА — «Авангард», третий матч. Один сезон — мало для Никитина

12 апреля в Москве состоится третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Авангард». Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу омичей, которые забрали обе встречи на своём льду. Смогут ли москвичи переломить ход противостояния?

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Авангард» 12 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.47, а шансы «Авангарда» по итогам 60 минут оценили в 2.70. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 3.70.

При этом аналитики считают «ястребов» явными фаворитами в борьбе за выход в следующий раунд. Поставить на то, что серию выиграет «Авангард», можно за 1.15, а на команду Игоря Никитина предлагают коэффициент 5.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 3.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.33.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» (12.04.2026)

Пока что в этой серии всё однозначно. «Авангард» сильнее, да и, пожалуй, класснее. Да, москвичи считаются лучше всего подготовленной физически командой в КХЛ, но, как показали две первые встречи, «ястребы» не уступают в этом компоненте.

Всё, что смогли сделать москвичи в первых двух матчах — это провести неплохой третий период во второй встрече. Они смогли-таки распечатать ворота Серебрякова, внести нерв в матч. Однако для того, чтобы сравнять счёт в серии, этого оказалось мало.

«Авангард» не проиграл силовую борьбу, не уступил в скоростях. Пока что Игорь Никитин не может поставить неразрешимых задач перед командой Ги Буше. При прочих равных на первый план выходит индивидуальное мастерство, а оно выше у омичей. Да и в дуэли вратарей Никита Серебряков пока что выглядит сильнее Дмитрия Гамзина.

Кажется, Игорю Никитину снова не хватает времени в его первый сезон. Мы все знаем, что этот специалист умеет создавать чемпионские команды. Но везде результата он добивался на второй год. Сейчас у него получилось преобразить ЦСКА, однако «Авангард» свои шишки уже успел набить в прошлом сезоне. И встал на пути Ги Буше как раз Никитин, пусть он и работал тогда в «Локомотиве».

Скорее всего, «Авангард» в выездной игре не будет форсировать события. Отдаст шайбу ЦСКА и будет ловить свой шанс на контратаках. Максимально неудобный расклад для армейцев. Но ничего не попишешь — им придётся принимать этот бой. При этом омичи спокойно будут выбегать в контратаки. И свой шанс найдут. Прямо сейчас парни Ги Буше просто лучше готовы к сражению под названием плей-офф. Может быть, в четвёртой игре ЦСКА и размочит счёт в серии, однако пока что омичи на голову сильнее.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.00.